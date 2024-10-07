VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu - Son Dakika
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VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta sonrası VAR kayıtları açıklandı. Açıklanan kayıtlarda Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ofsayt tartışmaları yapılan ve siyah-beyazlıların Ciro Immobile ile kazanıp gole çevirdiği penaltı pozisyonu da yer aldı.

07.10.2024 22:23  Güncelleme: 22:36
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtları açıklandı. Böylece Gaziantep FK- Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların Ciro Immobile ile kazanıp gole çevirdiği penaltı pozisyonunda hakemlerin neler konuştuğu da ortaya çıktı.

OFSAYT TARTIŞMALARI VARDI

Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesinin 26. dakikasında, konuk ekibin atağında Immobile ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, potansiyel penaltı için kenara geldi. VAR'ın tavsiyesi üzerine kalecinin teması olduğunu belirledi ve sahaya dönerek penaltı kararı verdi. Öte yandan Rafa Silva'nın pozisyonun içerisinde yer aldığı konum ofsayt tartışmalarını beraberinde getirmişti.

HAKEMLER NE KONUŞTU?

Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Ciro Immobile'ye yapılan müdahele sonrası verilen penaltı pozisyonu ile ilgili VAR konuşması şu şekilde;

Muhammet Ali Metoğlu: Bir dakika. Tamam, evet.

VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.

Muhammet Ali Metoğlu: Evet, 17 numara. Tamam, gördüm.

VAR: Şimdi diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.

Muhammet Ali Metoğlu: Tamam. Penaltı veriyorum, kart gösteriyorum.

VAR: Doğrudur.

VAR kayıtları açıklandı: Immobile\'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu

Trendyol Süper Lig, Ciro Immobile, Gaziantep FK, Rafa Silva, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu - Son Dakika

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