Trendyol Süper Lig\'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı

ferhat eser:

hakemlerin olayların değilde futbolun güzelliklerini konuştuğumuz keyif aldığımız ADALETLİ bir sezon geçirmemiz dileğiyle hayırlı olsun

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Mert Nobre: Amin hocam ?? 4 0

Kamber null: Ali koç un olduğu bir ligde bahsettiğiniz güzellikleri görmemiz zor gibi.. Yalı şımarığı 2 2