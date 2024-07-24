Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı

Trendyol Süper Lig\'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftalık programını açıkladı. Açıklamaya göre 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

24.07.2024 17:01
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 1. ve 2. haftasının maç programını açıkladı.

2 HAFTADA DA AÇILIŞI GALATASARAY YAPACAK

Trendyol Süper Lig'de 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi yine son şampiyonun maçıyla açılacak. Lige 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla start verilecek. 2. hafta ise 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'deki Konyaspor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program şu şekilde;

1. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

2. HAFTA

Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Trendyol, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: hakemlerin olayların değilde futbolun güzelliklerini konuştuğumuz keyif aldığımız ADALETLİ bir sezon geçirmemiz dileğiyle hayırlı olsun 23 1 Yanıtla
    Mert Nobre: Amin hocam ?? 4 0 Kamber null: Ali koç un olduğu bir ligde bahsettiğiniz güzellikleri görmemiz zor gibi.. Yalı şımarığı 2 2 Mehmet Emin Aloş: Ferhat kardeş sen bu son dakika haberlerin türkiye temsilcisimısın 0 0
  • Mehmet Erol Yüksel: Mehmet büyükekşinin olmadığı bir lig gayet tatlı olur 1 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: Galatasaraya yeni sezonda başarılar dilerim.sakatlıkların hakem hatalarının olmadığı bol gollü bir sezon olur inşallah. 1 0 Yanıtla

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