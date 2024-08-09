Canlı anlatım! Açılış maçının ilk yarısında gol yok

Spor

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başladı. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alıyor. Öte yandan VAR koltuğunda da Halil Umut Meler oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Bamgboye, Strandberg.

CANLI ANLATIM

İ.Y Galatasaray 0-0 Hatayspor

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

45' Pasla kullanılan kornerde Mertens'in ortası Erce Kardeşler'de kaldı.

44' Abdülkerim'in sağ kanattaki Ziyech'e uzun topunda Cemali Sertel topu taca yolladı. Tacı hızlı kullanan Galatasaray sağ taraftan köşe vuruşu kazandı.

43' Galatasaray'da Hakim Ziyech'in uzaktan denemesi farklı şekilde dışarıya gitti.

42' İlk yarıda son dakikalar oynanıyor.

41' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine yerden pasla kullandığı serbest vuruşta savunma topu Icardi'ye gelmeden uzaklaştırdı.

40' Mertens sağ kanattan ilermek istediği anda yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Faulu yapan isim Joelson Fernandes.

39' Abdülkerim'in savunma arkasına pasında Barış Alper Yılmaz topa yetişemedi.

38' Kerem Demirbay'ın hatalı pasında Funsho Bamgboye araya girip hızla rakip ceza sahasına kadar ilerledi ancak Derrick Köhn geriye hızlı dönüp topu rakibinden kurtardı.

37' Cemali Sertel'in uzun taç atışında Abdülkerim Bardakcı kafayla topu uzaklaştırdı.

36' Hatayspor hızlı çıkmak istedi fakat Leo Dubois topu taca yollayarak olası tehlikeyi önledi.

35' Orta alanda topu alan Lucas Torreira'ya yapılan harekete karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çaldı.

34' İSABETLİ DEĞİL! Mertens'in pasında Barış Alper Yılmaz kaleciyle çaprazda karşı karşıya kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girer girmez şutu kaleyi bulmadı.

33' Hatayspor'da ceza sahası içinde topu almak isteyen Funsho Bamgboye topa yetişemedi. Kale vuruşu ev sahibi ekibin.

32' Bu dakikalarda tempo epey düştü.

31' Hakim Ziyech'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Erce Kardeşler topu yumrukladı.

30' İlk yarıda son 15 dakikalık dilimin içerisindeyiz.

29' Sağlık ekipleri yerde kalan oyuncular için oyun alanına davet edildi.

28' Kullanılan kornerin devamında Hataysporlu ve Galatasaraylı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı bekliyor.

28'KAÇTI! Derin pasta sağ çaprazda topu alan Hakim Ziyech'in yerden vuruşu savunmadan da sekip kalenin üstünden kornere gitti.

27' SAVUNMA! Kerem Demirbay'ın sol çaprazdan kale ağzına ortasında savunma rakipten önce dokunarak topu uzaklaştıdı.

27' Abdülkerim'in sol kanattaki Köhn'e pası yine çok hızlı. Köhn topu kontrol edemedi. Taç.

26' Leo Dubois'in son çizgiden ortası oyun alanının dışına gitti, aut.

25' Barış Alper Yılmaz sol kanattan ilerlemek istedi fakat Kamil Ahmet'in ayak koyduğu top taca gitti.

24' Cemali Sertel'in uzun taç atışının devamında Abdülkerim'in sektirdiği topu Carlos Strandberg önünde buldu ancak Strandberg istediği gibi bir vuruş yapamadı.

23' Kamil Ahmet Çörekçi'nin Galatasaray ceza sahası içine yaptığı ortada Leo Dubois arka direkte topu taca yolladı.

23' Galatasaray şu ana dek rakip kaleye 4 şut çekerken, Hatayspor henüz şut şansı yakalayamadı.

22' Dries Mertens'in kullandığı kornerde Mauro Icardi istediği gibi kafa vuruşu gerçekleştiremedi.

21' Mertens'in kaleye kullandığı serbest vuruş barajdan kornere gitti.

20' Galatasaray Derrick Köhn ile çok tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı.

20' Bu kez Ziyech'in kullandığı kornerde savunma topu kale ağzında uzaklaştırmayı başardı.

19' Dries Mertens'in kullandığı kornerde ceza yayına seken top Köhn'ün önünde kaldı. Alman sol bekin kaleye şutu savunmadan kornere gitti.

18' Mertens'in sağ kanattan ortasında araya giren Burak Yılmaz topu kornere yolladı.

17' Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık yaşıyor.

16' Ziyech'in ceza sahası içine ortasında yaşanan karambolde Hatayspor savunması Torreira'ya şut şansı vermedi.

15' Hatayspor tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına yerleşti.

14' Karşılaşmaya şu ana dek Galatasaray yoğun baskıyla başladı.

13' Mertens'in sol kanada pasında Barış Alper Yılmaz'ın almak istediği topu Chandrel Massanga kayarak müdahaleyle taca yolladı.

12' Abdülkerim'in sol kanada uzun pasında top Köhn için çok hızlı. Kale vuruşu Hatayspor'un.

11' YİNE ERCE! Yine tehlikeli gelen Galatasaray'da ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi'nin sert şutunu Erce iki hamlede güçlükle kurtardı.

10' Mücadelede ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

9' KAÇTI! Torreira'nın kaptığı topta Hakim Ziyech kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziyech'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

8' Icardi'nin savunma arkasındaki Barış Alper Yılmaz'a pasında Barış Alper topla buluştu ancak karar ofsayt.

7' Leo Dubois'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasını Erce Kardeşler kontrol etti.

6' Galatasaray taraftarı maça büyük destekle başladı.

5' Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Mertens'in kale ağzına çevirdiği top Erce'de kaldı.

4' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

3' Hatayspor'da Funsho Bamgboye orta alanda hızlı çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

2' Icardi'nin pasında topu alan Derrick Köhn'ün ortası doğrudan oyun alanının dışına gitti.

1' Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk düdüğü çaldı. Galatasaray-Hatayspor maçı başladı.