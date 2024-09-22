Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti - Son Dakika
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Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı oyuncuların peşinden gitmeye çalıştığı ve takım arkadaşlarının onu engellediği görüldü.

22.09.2024 12:02  Güncelleme: 12:10
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Yedek olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı oyuncuların arkasından gitmeye çalıştığı ve ona takım arkadaşlarının engel olduğu görüldü.

Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti

Trendyol Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    O agresif performansını oyuna yansıtacak gücün yok..arkasından gidip ne yapacaksın ..zaten siz GS 'ın anca arkasından gidersiniz..sahanızı söze dar eden CİMBOM' a başarılar.. 182 19 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Şarlatan.. top oyna top.. 146 11 Yanıtla
  • Korkut Dobra:
    Bu Mert Hakan Yandaş zaten ve sadece Galatasaraylı futbolcuların arkasından gidebiliyor sanırım. Hayır takım arkadaşları engel olmasa ne yapacaktı acaba? Kadıköy’de kendi sahanda 3 yemişsin. Doymadın mı? 126 8 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Gereksiz adam mert hakan. 110 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Hakem ağlamasınlar diye bir şeker verdi..( penaltı) 95 6 Yanıtla
  • Alpi:
    Barış Alper gidiyordu aklımı almaya Muslera girdi araya :) Taklacı güvercin Fuzuli bir adamsın 93 6 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    Lüzumsuz herif 83 5 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Adam işini biliyor.bal yapmayan arı.sırf geçen yıl sözleşme uzatsınlar diye fenerde kalabilmek için galatasaraylı futbolculara saldırdı. 78 5 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    Gereksiz bir oyuncu 72 5 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Fenere yakışmayan tek futbolcu 71 3 Yanıtla
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