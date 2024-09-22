Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.
Yedek olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı oyuncuların arkasından gitmeye çalıştığı ve ona takım arkadaşlarının engel olduğu görüldü.
Son Dakika › Spor › Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti - Son Dakika
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