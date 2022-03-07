Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol - Son Dakika
Üye Girişi

Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

07.03.2022 22:00
Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 4. golünü Beşiktaş ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 4. golünü Beşiktaş ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibinin ilk golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. 35. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı dördüncü maçta 4. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trezeguet, daha önce Fatih Karagümrük ve Rizespor (2) ağlarını havalandırmıştı. Mısırlı futbolcunun 1 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

YORUMLAR
500
Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti Kenan Karaman ilk golünü attı! Kenan Karaman ilk golünü attı!

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
22:03 Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:25:55. #1.12#
SON DAKİKA: Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement