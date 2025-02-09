16 yaşındaki Kocaelispor taraftarı, metrelerce yüksekten aşağıya düştü

Amed taraftarı yapmıstır ..dağdan adam getirmislerdir taraftar diye

Apple User:

Taner bu yorumun için bir Diyarbakırlı olarak seni kınıyorum.bu ırkçı söylemleri bırakın artık.peygambermiz bile ırkçılık yapan bizden değildir diyor.ama siz hem müslümanım diyor hem ırkçılık yapıyorsunuz.Allah seni ve senin gibi ırkçı düşünenleri affetsin üzülüyorum sadece.