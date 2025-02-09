16 yaşındaki Kocaelispor taraftarı, metrelerce yüksekten aşağıya düştü - Son Dakika
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Spor

16 yaşındaki Kocaelispor taraftarı, metrelerce yüksekten aşağıya düştü

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçta tribünden düşen bir 16 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Efe Kartal Öztay, ağır yaralandı. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan ve durumu kritik olan genç taraftar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

09.02.2025 14:48
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 kazandığı karşılaşmada akılalmaz bir olay yaşandı.

GENÇ TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞTÜ, YOĞUN BAKIMDA

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç sırasında, Kocaelisporlu taraftarlardan 16 yaşındaki Efe Kartal Öztay dengesini kaybederek kale arkasındaki üst tribünden düştü. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Öztay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç taraftarın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Tribünde dengesini kaybeden taraftar, metrelerce yüksekten aşağıya düştü

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.

16 yaşındaki Kocaelispor taraftarı, metrelerce yüksekten aşağıya düştü

Trendyol Süper Lig, Trendyol, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16 yaşındaki Kocaelispor taraftarı, metrelerce yüksekten aşağıya düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taner Ozkaya:
    Amed taraftarı yapmıstır ..dağdan adam getirmislerdir taraftar diye 4 165 Yanıtla
    Apple User:
    Taner bu yorumun için bir Diyarbakırlı olarak seni kınıyorum.bu ırkçı söylemleri bırakın artık.peygambermiz bile ırkçılık yapan bizden değildir diyor.ama siz hem müslümanım diyor hem ırkçılık yapıyorsunuz.Allah seni ve senin gibi ırkçı düşünenleri affetsin üzülüyorum sadece. 0 0
    Apple User:
    taner kaşıntın varsa amede git 0 0
  • ömer özdaş:
    allahım acil şifalar versin işallah ?? 54 2 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Taner ozkaya amed taraftarı zamanında a nnani yaptı sen oldun oe 12 21 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Çocuk can çekişiyor Açıklamaya bak kalk kupaları alacağız diyor.Kalksa bile Aile gönderirmi bir daha. 27 0 Yanıtla
  • Murat E:
    videoda yok boşuna bakmayın 22 3 Yanıtla
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