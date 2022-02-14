Tribünde kalp krizi geçirip ölen taraftar, toprağa verildi

TRABZONSPOR'un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünde izlerken kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eyüp Yusuf (45), Araklı ilçesinde toprağa verildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında dün, tarafları olduğu Trabzonspor'un, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünde izleyen Eyüp Yusuf, takımının 1'inci golü sonrası fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olay sırasında Eyüp Yusuf'un yanında olan Galip Zengin, tribünde yaşananları anlatarak, "Aniden düştüğünü fark ettik. Olay yerine kalabalık toplanmıştı. Akabinde ambulans ve görevliler geldi. Oradan hastaneye götürdüler. Toplam 20-25 dakikalık bir mevzu oldu ama kurtaramadık. Bu sene birçok maça beraber gittik. Sosyal medya paylaşımlarında bahsetmişti, 'o sene bu sene' diye. Trabzonspor'u çok seviyordu. Bu sene inanmıştık. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Bu sene 'o bayrak İstanbul'a asılacak' diye sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Birkaç yıl önce kalp çarpıntısından dolayı operasyon geçirmiş, anjiyo olmuş, temiz çıkmıştı. İlaç kullanmıyordu, normal görünüyordu" dedi.