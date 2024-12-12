TRT'den Amedspor'a müjde - Son Dakika
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Spor

TRT'den Amedspor'a müjde

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TRT Spor, 15 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan Çorum FK - Amedspor maçını naklen ve şifresiz yayınlayacağını duyurdu.

12.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:54
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1. Lig'in 16. hafta maçında Çorum FK ile Amedspor karşı karşıya gelecek. 15 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

NAKLEN YAYINLANACAK

TRT Spor'un Çorum FK - Amedspor karşılaşmasını naklen ve şifresiz yayınlayacağı duyuruldu. Mücadele ayrıca beIN Sports Max 1, beIN CONNECT ve tabii'den de izlenebilecek.

Özellikle Amedsporlu taraftarlar takımının maçlarının TRT'de yayınlanması için bir süredir sosyal medyadan çağrıda bulunuyordu.

15 haftada 23 puan toplamayı başaran Çorum FK, 7. sırada yer alıyor. 21 puan toplayan Amedspor ise 13. sırada. Diyarbakır ekibi son 4 maçında 2 beraberlik 2 galibiyet alarak seri yakaladı.

TRT\'den Amedspor\'a müjde

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Son Dakika Spor TRT'den Amedspor'a müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet Talha Atabey:
    amedspor değil terörspor. 39 45 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    Amed candır 33 28 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Devlet terorist oldu bile d bakir spora saygi duyarim ama amed teroru destekliyor 13 24 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    Ahmet Talha senin gibi kanı bozuklar olduğu sürece bu ülke düzelmez insan olun biraz. 16 8 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Bölmek isteyen ne kadar bölücü ise,Sahiplenemeyende o kadar bolucudur net 7 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    anayasa icin herseyi yapar teyyip 6 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zaten birinci lig maçları şifresiz yayınlanıyor...Bu neyin kafası ? 3 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    TRT saçmalamış yine 3 1 Yanıtla
  • adil can:
    nekdar it kurt varsa hep bir ağızdan havlıyor 0 3 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Tabi izlenme çok 1 1 Yanıtla
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