TRT\'den Amedspor\'a müjde

Spor

Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya onu konuşacak

1. Lig'in 16. hafta maçında Çorum FK ile Amedspor karşı karşıya gelecek. 15 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

NAKLEN YAYINLANACAK

TRT Spor'un Çorum FK - Amedspor karşılaşmasını naklen ve şifresiz yayınlayacağı duyuruldu. Mücadele ayrıca beIN Sports Max 1, beIN CONNECT ve tabii'den de izlenebilecek.

Özellikle Amedsporlu taraftarlar takımının maçlarının TRT'de yayınlanması için bir süredir sosyal medyadan çağrıda bulunuyordu.

15 haftada 23 puan toplamayı başaran Çorum FK, 7. sırada yer alıyor. 21 puan toplayan Amedspor ise 13. sırada. Diyarbakır ekibi son 4 maçında 2 beraberlik 2 galibiyet alarak seri yakaladı.