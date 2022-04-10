Tüm Avrupa izleyecek! Bu akşam bazı isimlerin son derbisi olabilir - Son Dakika
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Tüm Avrupa izleyecek! Bu akşam bazı isimlerin son derbisi olabilir

10.04.2022 13:58
Tüm Avrupa izleyecek! Bu akşam bazı isimlerin son derbisi olabilir

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbiyi Türk futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa devi de yakından takip edecek. Dünya derbisinde göstereceği performanslar da birçok futbolcunun kariyerini doğrudan belirleyecek. İşte o kritik isimler:

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam oynanacak derbiyi yalnıca Türkiye değil tüm Avrupa seyredecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 10 potansiyelli futbolcu markaj altında olacak. Sporx'teki haberde futbolcuları hangi takımların izleyeceği aktarıldı.

İşte o futbolcular:

10- ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği milli kaleci, yükselen performansıyla Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Lille ve Ajax'ın çok yakından ilgilendiği Altay için İngiliz ve Alman kulüplerinin de takibi bulunuyor

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

9- VICTOR NELSSON

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi, hem derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak hem de gözleri üzerinde toplayacak. Newcastle United ve Milan gözlemcileri, Nelsson'un derbideki performansını da raporlayacak.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

8- KIM MIN-JAE

23 milyon euro serbest kalma bedeli olan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Tottenham şu an en ciddi aday. Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Kim Min-Jae'nin derbide göstereceği performans, bu yaz için fiyat aralığını da belirleyecek.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

7- MARCAO

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi, derbide yakın takip altında olacak. Inter ve Napoli, Marcao'nun performansını gözlemleyecek.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

6- ATTILA SZALAI

Macar milli stoper için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin scoutları takipte olacak. Milan, Newcastle, Aston Villa ve Southampton'ın izlediği Szalai'nin derbide göstereceği performans kritik olacak.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

5- ALEXANDRU CICALDAU

Galatasaray'ın sezon başında aldığı Rumen orta saha, Sampdoria ve Betis'in takibinde olacak. 24 yaşındaki orta sahanın derbide göstereceği performans, yapılacak pazarlıklar için de kritik olacak.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

4- FERDİ KADIOĞLU

Galatasaray derbisinde yeniden Fenerbahçe 11'ine dönmeye hazırlanan Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Club Brugge yakın takipte olacak. Repertuarına birçok mevkiyi ekleyen Ferdi Kadıoğlu, yeni imzaladığı sözleşmesine karşın reddedilemeyecek bir teklif gelirse satılabilir.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

3- KEREM AKTÜRKOĞLU

Derbide forma giymesi sakatlığı nedeniyle şüpheli olan Kerem Aktürkoğlu da takip altında. Lyon'un İstanbul'a kadar gelip takip ettiği Kerem, yine birçok Avrupa kulübünün radarında olacak.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

2- MIGUEL CRESPO

Son dönemde performansını çok yükselten ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Miguel Crespo'yu uzun süredir takip eden Atletico Madrid, derbi performansını da not alacak.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak

1- ARDA GÜLER

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Bayern Münih, Arsenal, Chelsea ve Liverpool derbide Arda'yı yakından takip edecek ve 17 yaşındaki yeteneğin büyük maç performansını da gözlemleyecek.

Tüm Avrupa bu maçı izleyecek! Belki de bazı isimlerin son derbisi maçı olacak
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Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Tüm Avrupa izleyecek! Bu akşam bazı isimlerin son derbisi olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Avrupa izleyecek! Bu akşam bazı isimlerin son derbisi olabilir - Son Dakika
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