Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
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Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor

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Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların devre arasında bu transferi bitirmek istediği ve Hollandalı yıldızı çok ciddi bir maaş teklif edeceği de öne sürüldü.

29.12.2024 18:39  Güncelleme: 19:03
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

CİMBOM, VAN DIJK'I İSTİYOR

Tuttomercato'dan Ivan Cardia'nın haberine göre; Galatasaray, Liverpool'dan Virgil van Dijk ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da yazıldı.

CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK

Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı aktarıldı. Galatasaray, Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'ı da listesinde bulunduruyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, iki oyuncudan birini bitirmeye çalıştığı kaydedildi.

GELECEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

33 yaşındaki dev stoper; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Virgil van Dijk, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 85 milyon euro karşılığında Southampton'dan İngiliz devine imza atan van Dijk'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor

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Son Dakika Spor Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Alır alır haber doğru ama anca içine alır 6s 17 78 Yanıtla
    Siyahpeynir null:
    Çok iyi bilirsiniz siz içine almayı 33 0
    fHR! null:
    ağla fehişe :) 24 0
  • ferhat eser:
    5saray ve dengeyi değiştirmek he hahahaha :)) 5 69 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Ferhat eser Bütün Galatasaray camiası A.A. K O E 63 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    konu yeni değil aslında sezon başında alınacaktı ama yabancı kontenjanı nedeniyle alınamadı. ara sezonda Galatasaray da ayrılıklar olacak büyük ihtimalle de bu oyuncu sezon sonunda gelir 54 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tartının bir ucuna hıyar diğer tarafına 5sarayı koysak hıyar üstte kalır yani denge falan değişmez :)) 7 44 Yanıtla
    Erhan Başer:
    noyela osimen kötumu dünya yildizi deyilmi besimtas alamicagi icinmi hu kiskancligin bu fesatligin 15 0
    Çelikk Gavatoğlu:
    a k mallı yine çok çekmişTineri 5 0
  • Burak Şan:
    Kıskandın tabi kaypak ferhat eser 35 9 Yanıtla
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