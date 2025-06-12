Tüm dünya Galatasaray\'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların bu transferi dünya basınında geniş yer bulurken, yıldız oyuncu ve Galatasaray'a ilgi büyük oldu.

İşte Sane için dünyada atılan manşetler;

"MİLYONLARCA KİŞİ YAYINI TAKİP ETTİ"

BILD: "Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti"

"SANE'Yİ SIRA DIŞI KARŞILAMAYLA ŞAŞIRTTILAR"

T-ONLINE: "Alman milli oyuncu Leroy Sane, FC Bayern'den İstanbul'a sürpriz bir transfer yaptı. Galatasaray taraftarları 29 yaşındaki oyuncuyu sıra dışı bir karşılamayla şaşırttı."

"3 YILLIĞINA GALATASARAY'DA"

THE ATHLETIC: "Leroy Sane 3 yıllığına Galatasaray'da. Yıllık maliyeti 15 milyon euro."

"SANE GALATASARAY'LA ANLAŞMAYA VARDI"

SKY SPORTS YAZARI FLORIAN PLETTENBERG: "Leroy Sane, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Son detaylar İstanbul'da görüşülüyor. Bonservis bedelsiz."

"SANE GALATASARAY'I SEÇTİ"

THE ATHLETIC YAZARI DAVID ORNSTEIN: "Leroy Sane, Fenerbahçe, Arsenal, Bayern ve Al Hilal'in ilgisine karşın Galatasaray'ı seçti."

"İSTANBUL'U BİR GECEDE ATEŞE VERDİ"

SPORT1: "Leroy Sane İstanbul'a geldi ve büyük bir heyecan yarattı. Alman oyuncu Galatasaray'a transfer olma eşiğinde ve İstanbul'u bir gecede ateşe verdi. Sane havaalanı çıkışının hemen dışında yüzlerce çılgın hayran tarafından karşılandı. Yüksek sesle şarkı söylediler. Sane'ye hemen bir Galatasaray atkısı verildi ve gelişini yüzünde geniş bir gülümsemeyle kamera flaşlarının telaşıyla kutladı. Hatta polis koruması bile aldı."

"ÇOŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI"

SPORTSCHAU: "Leroy Sane İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılandı."

"SANE BİR POP YILDIZI GİBİ"

WELT: "Leroy Sane bir pop yıldızı gibi, gecenin bir vakti İstanbul'da yüzlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılandı. Türk şampiyonu, Alman milli futbolcunun havalimanındaki özel uçağından inerken YouTube'da canlı yayın yaptı. 29 yaşındaki oyuncu boynuna bir Galatasaray atkısı taktı. Partneri Candice Brook da hemen yanındaydı."

"GALATASARAY SANE'Yİ AÇIKLADI"

FOOT MERCATO: "Galatasaray, Leroy Sane'yi açıkladı."

"AL HILAL'İ REDDEDEREK BAYERN'DEN AYRILDI"

SKY SPORTS: "Leroy Sane Galatasaray'la tüm kontrat şartlarında anlaştı. Sane 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacak. Son olarak Al Hilal'in teklifini reddederek Bayern'e kulüpten ayrılma kararını bildirdi."

"TARAFTARLAR SANE'Yİ GECE SAATLERİNDE AĞIRLADI"

WEB: "Coşkulu Galatasaray taraftarları, Leroy Sane'yi İstanbul'da gece saatlerinde ağırladı."

"YÜZLERCE TARAFTAR KARŞILADI"

N-TV: "Leroy Sane İstanbul'a uçtu. Orada Türk rekortmen şampiyonu Galatasaray'ın yüzlerce taraftarı tarafından karşılandı."

"GALATASARAY OLAY YARATTI"

SPOX: "Galatasaray ilginç bir hamleyle olay yarattı. Leroy Sane sağlık kontrolü ve planlanan sözleşme imzalama için İstanbul'a gitti. Yeni kulübü, uçuşunun canlı yayınını gösterdi. Ardından havaalanında törensel bir karşılama yapıldı."