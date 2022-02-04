Tüm dünya onları konuşacak! Sevgilisi, yıldız futbolcuyla cinsel ilişkiye girdiği videoyu yayınlıyor

Aurah Ruiz'in, yıldız futbolcu sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği videoyu paylaşacağını açıklaması büyük ses getirdi. Bir İspanyol kanalına konuşan Ruiz'in Rodriguez'le cinsel hayatlarına ait anlattıkları ise dikkat çekti.

"OYUNCAKLAR, CİNSEL HAYATIMIZA HEYECAN KATIYOR"

Ruiz, geçen sene Rodriuez ile cinsel ilişkiye girdiği anları kayda aldığını ve insanların bunu görmesini istediği için paylaşacağını belirtti. Cinsel ilişki oyuncakları ile oynamayı sevdiğini söyleyen Ruiz, partneri ile beraber bu oyuncaklar ile oynamanın cinsel yaşamlarına heyecan kattığını belirtti.

PSG'DEN KOVULDU

Şuan La Liga ikinci lig takımlarından Las Palmas'da oynayan Rodriguez 2020 yılında koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesi ile PGS'den kovuldu.