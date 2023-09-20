Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali - Son Dakika

Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali

Son Güncelleme: 20.09.2023 12:18

Bir zamanların ünlü WWE güreşçisi Gabbi Tuft, cinsiyet değiştirdi ve ardından TikTok'ta bir fenomene dönüştü. Bambaşka biri haline gelen Tuft cinsiyet değiştirme sürecini anlattı. Eski WWE güreşçisi yaptığı açıklamada, ''Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi.'' ifadelerini kullandı.

Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft, 2009 yılında Tyler Reks adıyla çıkış yapmıştı. 127 kilogram ağırlığındaki Tuft daha sonra cinsiyet değiştirerek bambaşka biri haline dönüştü. Yaşadığı süreci anlatan Tuft, "Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum." dedi.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA GÖRDÜĞÜM KİŞİ DEĞİLDİM"

Tuft yaptığı açıklamada, "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi. Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARINA YARDIM EDEBİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Tuft ayrıca, "Birkaç yıl boyunca deneme yanılma ve araştırma sonucunda öğrendiklerimi paylaşırsam ve %100 özgün ve dürüst kalırsam başkalarına yardım edebileceğimi biliyordum. Bu, kendi başına, daha zorlu zamanları değerli kıldı." şeklinde konuştu.

İşte kare kare Gabbi Tuft'un değişimi:

Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi
Tüm hislerini anlattı! İşte cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisinin akıllara durgunluk veren değişimi

WWE 2K22, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali - Son Dakika
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