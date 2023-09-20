Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali

Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft, 2009 yılında Tyler Reks adıyla çıkış yapmıştı. 127 kilogram ağırlığındaki Tuft daha sonra cinsiyet değiştirerek bambaşka biri haline dönüştü. Yaşadığı süreci anlatan Tuft, "Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum." dedi.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA GÖRDÜĞÜM KİŞİ DEĞİLDİM"

Tuft yaptığı açıklamada, "Başkalarının gördüğü 127 kilogramlık güreşçi ve vücut geliştirmeci aynaya baktığımda gördüğüm kişi değildi. Geçiş sürecime başladığımda, kendimi dünyaya nasıl sunmak istediğimle boğuştum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARINA YARDIM EDEBİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Tuft ayrıca, "Birkaç yıl boyunca deneme yanılma ve araştırma sonucunda öğrendiklerimi paylaşırsam ve %100 özgün ve dürüst kalırsam başkalarına yardım edebileceğimi biliyordum. Bu, kendi başına, daha zorlu zamanları değerli kıldı." şeklinde konuştu.

İşte kare kare Gabbi Tuft'un değişimi: