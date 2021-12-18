Tüm pistlerin açıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli kentlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, resmi açılıştan sonraki ilk hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kar kalınlığının 60 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, tüm pistlerin açık olduğu merkezde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini merkezde geçirmek isteyen aileler de hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü merkezde çocuklarıyla kızak kaydı.

Giresun'dan hafta sonu tatili için gelen Burak Memiş, AA muhabirine, Palandöken'in kayak yapmak için güzel bir merkez olduğunu söyledi.

Daha önce de kente geldiğini ifade eden Memiş, "Erzurum'a hafta sonu iki günlük tatil için geldik. Çocuklarla eğlenmek için güzel bir mekan." dedi.

Memiş, merkezde iyi vakit geçirdiklerini belirterek, "Kayak turizmi açısından alt ve üstyapılarda gerekli yatırımlar yapılmış. Çocuk ve aileler için her türlü ortam burada mevcut." diye konuştu.