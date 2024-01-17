16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti. Gaziantep FK bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Son Dakika › Spor › Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK - Son Dakika