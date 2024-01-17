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Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK - Son Dakika
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Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti. Gaziantep FK bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:55
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep Fk 1-0 kazandı.

90+6'DA TUR GELDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti. Gaziantep FK bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçın galibi Gaziantep FK
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK - Son Dakika
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