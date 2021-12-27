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Turgutlu'da 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika

Turgutlu'da 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

27.12.2021 13:24
Turgutlu'da 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu" düzenlendi.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu" düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 7 Eylül Stadı'nda 86'ncısı düzenlenen yarışlarda çeşitli kategorilerden 143 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışları Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediyesi Başkan Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür de izledi.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Turgutlu, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turgutlu'da 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutlu'da 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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