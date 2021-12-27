Turgutlu'da gençler Atatürk için koştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş ile birlikte bu yıl 86'ncısı düzenlenen Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu'na katılan gençlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Çetin Akın, "Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu gibi spor etkinlikleriyle bugünlerimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyor ve anılarını yaşatıyoruz" dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 86. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu" Yedieylül Stadyumu'nda büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasının yaşatıldığı bu etkinliğe katılarak gençlerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

Öğrencilere özel hediyeler

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş ile birlikte Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu öncesinde yarışmaya katılan 143 öğrenciye üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu tişörtler ile Nutuk hediye etti. Koşuya katılan öğrenciler, Turgutlu Belediyesinin hediyesi olan Atatürklü tişörtleri giyerek yarıştı.

Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu'nun sonunda ise Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları yarışmada dereye giren öğrencilere madalya ve ödüllerini takdim etti.

"Ülkemizin geleceği gençlerimizin elinde"

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırlarına sahip çıkılması, gençlerin cumhuriyet değerlerini kabullenerek yaşamaları için bu tür spor etkinliklerinin düzenlendiğini ifade eden Başkan Çetin Akın, "Biz bugünlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Onları anmak, onların anılarını yaşatmak için çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Milli bayramlarımızı ve kurtuluş günlerimizi hak ettiği şekilde kutluyoruz. Tüm bunlarla birlikte gençlerimizin sağlıklı bir şekilde büyümesi, cumhuriyet değerlerimizi kabullenerek yaşamaları, bu günleri bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırlarını yaşatmak için bu tür spor etkinlikleri de yapıyoruz çünkü ülkemizin geleceği gençlerimizin elinde. Bundan sonraki süreçte iyi eğitimler alarak Cumhuriyette kalmanızı dileyerek yarışmaya katılan gençlerimizi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geleneksel Büyük Atatürk Koşusu'na Başkan Çetin Akın ile birlikte Kaymakam Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür katıldı. - MANİSA