Turgutluspor doktorundan ayrı oda vedası - Son Dakika
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Turgutluspor doktorundan ayrı oda vedası

Turgutluspor doktorundan ayrı oda vedası

10.02.2021 12:15

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmız Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da Kulüp Doktoru Oktay Durmuş, yönetimin deplasmanlardaki tasarruf kararı nedeniyle görevini bıraktı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmız Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da Kulüp Doktoru Oktay Durmuş, yönetimin deplasmanlardaki tasarruf kararı nedeniyle görevini bıraktı. Daha önce yönetim ve idari kadrodan ayrılıkların yaşandığı kırmızı-siyahlılarda koronavirüs pandemisi döneminde deplasman seyahatlerinde Başkan Taner Kestaneci'nin tasarruf yapma hedefiyle aldığı konaklanan otel odalarında tek yerine 2 kişi kalınması kararına itiraz eden Durmuş, kulübe veda etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Deplasmanlarda konakladığımız otellerde takım kafilemizin oda dağılımlarında tek kişilik oda yerine çift kişilik odalarda kalması gerekirken, Kulüp Doktorumuz Oktay Durmuş kulübümüzün almış olduğu kararı kabul etmeyip, Pendikspor maçı öncesi kafileyi terk etmiştir. Doktorumuz Oktay Durmuş'un kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. Doktorumuz Oktay Durmuş'a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Turgutluspor doktorundan ayrı oda vedası - Son Dakika
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