Turgutluspor gurbette kayıp

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Pendikspor'a 3-0 mağlup olan Turgutluspor, dış sahada çıktığı son 3 karşılaşmadan eli boş ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta Bodrumspor'a 4-1, Kırşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olurken, Pendik'ten 3 gol yiyerek 3 müsabakada kalesinde 9 gol gördü. Aldığı mağlubiyete rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan 5'inci sıradaki Turgutluspor, iç saha performansına göre 27 puanla en çok puan toplayan iki takımdan biri olurken, deplasman karnesine göre 12 puanla 12'nci basamakta yer aldı. Turgutluspor'da Muhammed Rıdvan pazar günü Turgutlu'da oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.