Turgutluspor seri peşinde - Son Dakika
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Turgutluspor seri peşinde

17.02.2021 12:54
Turgutluspor seri peşinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Tetiş Yapı Elazığspor'u sahasında 3-1 yenerek yeniden çıkışa geçen Play-Off hattındaki Turgutluspor yarın Bayburt Özel İdarespor deplasmanına çıkacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Tetiş Yapı Elazığspor'u sahasında 3-1 yenerek yeniden çıkışa geçen Play-Off hattındaki Turgutluspor yarın Bayburt Özel İdarespor deplasmanına çıkacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda Alim Kandemir'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Talha mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bayburt takımı alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Kritik bir sınav bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, evimize istediğimizi alarak döneceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Turgutluspor seri peşinde - Son Dakika

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