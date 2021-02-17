MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Tetiş Yapı Elazığspor 'u sahasında 3-1 yenerek yeniden çıkışa geçen Play-Off hattındaki Turgutluspor yarın Bayburt Özel İdarespor deplasmanına çıkacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda Alim Kandemir'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Talha mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bayburt takımı alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Kritik bir sınav bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, evimize istediğimizi alarak döneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Turgutluspor seri peşinde - Son Dakika

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