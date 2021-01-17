Turgutluspor teknik direktör arıyor - Son Dakika

Turgutluspor teknik direktör arıyor

Turgutluspor teknik direktör arıyor
Son Güncelleme: 17.01.2021 12:51

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 11 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladıktan sonra teknik direktör İbrahim Cezayir ve birçok futbolcuyla yollarını ayıran Turgutluspor, teknik adam arıyor.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 11 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladıktan sonra teknik direktör İbrahim Cezayir ve birçok futbolcuyla yollarını ayıran Turgutluspor, teknik adam arıyor. Son dönemde yönetimden istifalar ve takımdan ayrılıkların arkasının kesilmediği kırmızı-siyahlılar, yeni teknik ekiple devreye yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Sezonun ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Turgutluspor, antrenörler Zeki Erguvan ve Kemal Kanatlarlı gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Futbolcuların son antrenmanda neşeli olmaları gözlerden kaçmadı. Turgutlu'da başkan Taner Kestaneci, futbol şube sorumlusu Tolga Seyman ve sportif direktör Ahmet Akteke, kulüpteki son gelişmelerle ilgili takımla toplantı da yaptı.


Kaynak: DHA

Turgutluspor, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor teknik direktör arıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3-5 şarlatanın ülkemizi yangın yeri yapma çabalarını başlarına çalacağız
14:43 Hafız Mustafa 1864, Dünyanın en iyi 150 tatlıcısı arasında 2. oldu
14:39 Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi bedavaya yolluyor! Yeni adresi Fatih Karagümrük
14:22 Hadise'nin fotoğrafındaki gizemli erkek kim? Berk Atan diyen de var Mehmet Dinçerler diyen de
14:21 Yeni anayasa için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt var
14:17 Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun protokol çarkını unutamıyor: Önce 'Hayır' dedi, sonra 'Evet'
13:58 Hindistan'da 30 öğrencinin bulunduğu tekne battı! 10 çocuk kayıp
13:58 Galatasaray'da yeni transferler kadroda olacak mı? Okan Buruk tek tek isim verdi
13:55 Ayhan Bora Kaplan'a sorguda, oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu
13:47 Trafikte ilginç anlar! Seyir halindeki arabanın kapılarını açıp twerk yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 15:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor teknik direktör arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement