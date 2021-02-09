Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da şampiyonluk maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da şampiyonluk maçına hazırlanıyor

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da şampiyonluk maçına hazırlanıyor

09.02.2021 10:36

"İnşallah altın kemeri ülkeme getireceğim"Andrey Sinepupov: Ukrayna artık onun evi gibiKardeşi de kemer maçına çıkacakSonat KEREM / KİEV (UKRAYNA) - Ukrayna'da çıkacağı altın kemer maçı öncesi bu ülkede hazırlıklarını sürdüren Türk boksör Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı...

"İnşallah altın kemeri ülkeme getireceğim"

Andrey Sinepupov: Ukrayna artık onun evi gibi

Kardeşi de kemer maçına çıkacak

Sonat KEREM/ KİEV (UKRAYNA)  - Ukrayna'da çıkacağı altın kemer maçı öncesi bu ülkede hazırlıklarını sürdüren Türk boksör Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çok sıkı hazırlandım. İnşallah kemeri ülkeme getireceğim ve burada İstiklal Marşı'nı okutacağım" dedi.

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Uluslararası Boks Gecesi'nde Tanzanyalı Pascal Ndomba ile UBO şampiyonluk kemerini getirmek için mücadele edecek. Aynı gecede Serdar Avcı'nın kardeşi Arda Tamer Avcı da kemer maçına çıkacak.

"İNŞALLAH ALTIN KEMERİ ÜLKEME GETİRECEĞİM"13 Şubat'ta yapacağı unvan maçı için hazırlıklarını Ukrayna'da sürdüren Avcı, "Dünya şampiyonluğu kemer maçına çıkacağım. İstiklal Marşımız okunacak. Hedefim, ülkeme altın kemeri getirmek ve sıradaki bütün kemerleri toplamak" dedi.Uzun bir aradan sonra boksa geri döndüğünü hatırlatan Avcı, "İddialıyım. Uzun bir aradan sonra boksa geri döndüm. Kendime inanıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, hazırım. Olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında uzun yıllar Türk Milli Takımı'nda ülkemi temsil ettim. Ukrayna takımında da uzun yıllar mücadele ettim. Şimdi buradaki eski profesyonel takımıma geri döndüm. Buradan ülkeme şunu söylemek istiyorum; inşallah kemeri getireceğim ve İstiklal Marşı'nı okutacağım" diye konuştu.ANDREY SINEPUPOV: UKRAYNA ARTIK ONUN EVİ GİBİSerdar Avcı'nın antrenörü Andrey Sinepupov ise 13 Şubat'ta 14 bin kişilik Atlas Spor Salonu'nda düzenlenecek dünya şampiyonluğu gecesine Ukrayna, Türkiye, İsrail, Arnavutluk ve Moldova'dan sporcuların katılacağını söyledi.Kariyerinde WBO Dünya Şampiyonluğu, Sovyetler Birliği ve 5 Ukrayna şampiyonluğu bulunan, Kliçko kardeşler de dahil olmak üzere pek çok dünyaca ünlü boksörle çalışan Sinepupov, "Serdar turnuvadan bir hafta önce Ukrayna'ya geldi ve hazırlıklarını burada sürdürüyor. Ukrayna artık onun evi gibi. Çok iyi bir hazırlık süreci geçiriyor" dedi.KARDEŞİ DE KEMER MAÇINA ÇIKACAK

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek, organizatörleri arasında dünyaca ünlü boksör Vladimir Kliçko'nun da yer aldığı Uluslararası Boks Gecesi'nde kıtalararası şampiyonluk kemeri, dünya şampiyonluk maçı ve WBC'nin Asya Şampiyonluk maçı yapılacak. 53 kanalın canlı olarak ekrana getireceği gecede, Serdar Avcı'nın kardeşi Arda Tamer Avcı da kıtalararası şampiyonluk kemerini almak için mücadele edecek.

Kaynak: DHA
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Altın Kemer, Ukrayna, Kiev, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da şampiyonluk maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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