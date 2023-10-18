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Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak - Son Dakika

Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak

Son Güncelleme: 18.10.2023 16:23

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihinde ilk kez hakem üniformalarına sponsor alacak.

TFF, Türk futbolunda benzeri görülmemiş bir karar aldı. Artık Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde hakem formalarında sponsor olacak.

SIRT VE KOL SPONSORU OLACAK

NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın katılımıyla yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.

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Son Dakika Spor Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak - Son Dakika
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