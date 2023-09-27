A Milli Takım tarihinde bir ilk! Montella, Türkiye'de ikamet etmek zorunda

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başlarken İtalyan hocanın imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Montella ile İstanbul'da ikamet etmesi yönünde anlaştıklarını belirtti.

"İSTANBUL'DA İKAMET EDECEK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş. Hocamızla anlaşmamız, İstanbul'da ikamet etmesi. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya gidiyor, pazar günü Konyaspor- Beşiktaş maçını seyredecek. Pazartesi günü Kayserispor- Başakşehir maçını izleyecek." dedi.

"BÜTÜN MAÇLARI GİDEREK İZLEYECEK"

Ekşi ayrıca, "Bu bir seferlik değil, bundan sonra gerekirse Anadolu'daki tüm takımların, sadece Süper Lig değil 1. Lig'de dahil, Türk futbolunun geleceğe yönelik parlayan yıldızlarını da izleyecek. Ümit Milli Takım da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bu genişleyen havuzdan oyuncu seçimi olacak. Bütün maçları giderek izleyecek, TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasını kendi belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖVGÜ DOLU AÇIKLAMALAR YAPTI"

Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

"3 TANE ÇOK ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"

Avrupa'nın en genç milli takımı olan milli takımımızı önümüzdeki ilk hedefi Almanya'da yapılacak EURO 2024'e katılabilmek. Hedefimiz bununla sınırlı değil. Biliyorsun önümüzde 3 tane çok önemli maçımız var. Bu maçlardan gerekli puanları alıp Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı, Almanya'da milli takımımızın olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza nasıl bir hasret duyduğunu hepimiz biliyoruz. Orada alacağımız başarılardan onların gurur duymasını istiyoruz.

"3 YILLIK BİR ANLAŞMA YAPTIK"

A Milli Takımımız'ın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum.

"KUNTZ'UN SÖZLERİ ÇOK ŞANSSIZDI"

Kuntz ile yapılan sözleşme, bizim yönetimimiz tarafından yapılmamıştı. Biz de istikrar olması adına Kuntz ile devam ettik. Özellikle Faroe Adaları maçı sonrası büyük bir tepki vardı hatırlarsanız. Ermenistan maçı berabere bittiğinde ben yine aynı şekilde hocamızla devam edeceğimiz yönünde söyledim. Orada Kuntz suçlu dendi, ben hayır, öyle bir şey yok, herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesi yine aynı şeyi söyledim. Bu maç, bir hazırlık maçı, hocamız yeni ve oynatmadığı oyuncuları oynatacak, sonuçtan bağımsız hocayla devam edeceğiz dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı. Biz şunu gördük, hocamızın yaptığı açıklama futbolcular ve teknik heyet arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Önümüzde 3 tane kritik maç var. Bir takımın başarılı olması, aile olması gerektir. Ailenin parçaları yönetim, teknik heyet ve futbolculardır. Aslında en önemli iki ekip futbolcular ve teknik heyet. O yüzden böyle bir ayrılık planladık. Aslında öncesinde biz sahip çıktık ve devam ettik. Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği diye bir şey söz konusu değil.

"BERABER BAŞARMAK İSTİYORUZ"

Geçmişte Türk hocalarımız başarılı sonuçlar aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi kıymetli ve değerli. Milli Takım da çok değerli. Burada görev alan hocalar da çok değerli, Stefan Kuntz dahil. Yoksa Milli Takımın başına getirilmezlerdi. Biz hedeflere taşıyacak ve sürdürülebilir başarı istiyoruz. İsimleri tartışmak yerine işin temeline inmek, sürdürülebilir başarıyı yakalamak. Yoksa bugün 1 maçı kazanırız, öbür gün 2 maç kaybederiz. Günlük başarılarla değil sürdürülebilir başarıyla ilgileniyoruz. Gerek yerli gerek yabancı en son Dünya Kupası'na ne zaman gitmişiz? 2002 yılında. 21 yıl olmuş. Bu süreçte bizi ne kadar yerli, ne kadar yabancı hoca çalıştırdı. Yerli ve yabancı diye ayrım yapmak doğru değil. Çok önemli isimler de var. Yerli ve yabancı çok önemli hocalardı. Yerli ve yabancı diye tartışmak yerine başarıya odaklanmamız, işin temeline inmemiz lazım. Süper Lig için akademi zorunluğu getirdik, gelecek sezon 1. Lig için getireceğiz. BAL takımlarında 3 tane 22 yaş altı oyuncuyu 45 dakika, 3. Lig'de 2 tane, 2. Lig'de 1 tane oynatmak zorunluluğu getirdik. Gelecek yıl 1. Lig'e de getireceğiz. En yaşlı lig, Süper Lig. Bunu değiştirmek istiyoruz. Genç oyuncu havuzunu genişletmek istiyoruz. Aşağıdan itibaren hep beraber oynayan oyuncular... İspanya Milli Takımı, Barcelona'dan 7 oyuncu milli takıma gelince başarılıydı. Biz bunu beraber başarmak istiyoruz.

"BİZ GELECEĞİ PLANLAMAK İSTİYORUZ"

U17'de, U19'da, U21'de ne kadar çok beraber oynayan oyuncuyu A milli takıma taşırsak bu önemli. Gerek ben gerek yönetim kurulu üyelerimiz bunun için çalışıyoruz. Eskiden tüm işler bir yönetim kurulu üyesine bağlıyken 3'e böldük. Grassroots'u ayrı, futbol gelişim direktörlüğü ayrı, milli takımlar ayrı yönetim kurulu üyesine bağlı. Biz geleceği planlamak istiyoruz. Bizim şu anda önümüzde büyük bir hedefimiz var. Önümüzdeki ekim ayında EURO 2032'yi düzenlemek için İtalya ile ortak adaylığımız var. Ekimde sunuma gidiyoruz. Bu da çok önemli. İtalya ile ilişkilerimiz 9 yıl boyunca çok daha farklı bir hal alacak. Yapacağımız bu çalışmalarda İtalya ile birlikte gerek sportif gerek diğer konularda birlikte çok şey planlayacağız. Pazartesi günü İtalya Federasyonu Başkanı geliyor. Birlikte yapacağımız işlerin bizi ileri taşıması lazım. Hedef koymamız lazım, şampiyonluk gibi. Amacımız EURO 2024'e katılmak olmamalı, daha fazlasını hedeflemeliyiz. İlk 2024'te gruplardan çıkmak, çeyrek final, yarı final veya şampiyonluk olur. Uzun vadede başarılı olmak için yol haritası çıkarmak lazım. Strateji planı hazırlıyoruz. Aralık ayında paylaşacağız. Hedefler koyacağız.