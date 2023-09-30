Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 30.09.2023 15:18

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak ve iki takımı tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek maçta ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in 7. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Geçen haftayı Atakaş Hatayspor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.

TARİHTE BİR İLK YAŞANACAK

Ligde çıkış arayan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e bu sezon tarihinde ilk kez yükselen Pendikspor, Trabzonspor karşısında üç puan arayacak. Öte yandan Pendikspor, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de karşılaştığı 63. farklı takım olma özelliğini taşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem, Sequeira, Berkay, Welinton, Serkan Asan, Vukovic, Midtsjo, Endri Çekiçi, Romero, Lusamba, Thuram

Trabzonspor, Pendikspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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