Türk futbol tarihine geçecek inanılmaz rekor - Son Dakika
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Türk futbol tarihine geçecek inanılmaz rekor

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TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, son çıkardığı 8 maçlık kombine satışlarında son 3 gündeki alımlarla birlikte bu sezon 33.530 kombine satışına ulaştı. Bu rakam, 3. Lig için Türk futbol tarihinde bir daha kırılması çok zor bir rekor.

13.12.2024 09:48
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Eski Süper Lig şampiyonu olan ve şimdilerde TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor, son çıkardığı 8 maçlık kombine satışlarında son 3 gündeki alımlarla birlikte bu sezon 33.530 kombine satışına ulaştı.

Yeşil beyazlılar 3. Lig için Türk futbol tarihinde bir daha kırılması çok zor, büyük bir rekora imza attı. Ligdeki ilk 6 müsabakada toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım olan Bursaspor bu sezon ortalama 41 bin 144 seyirciye ulaşmıştı.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamaya göre son çıkan 8 maçlık kombinelerde toplam 33 bin 530 kombine satışına ulaşıldı. Bu rakam 3. Lig için Türk futbol tarihine geçmiş olacak.

Türkiye profesyonel liglerinde en çok seyircisi olan ikinci ekip olan Bursaspor Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları geride bıraktı.

Sıralamanın birincisi 309 bin 466 seyirci ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe de Bursaspor'un ardından 200 bin 933 kişi ile üçüncü, Beşiktaş 172 bin 897 kişi ile dördüncü, Trabzon 124 bin 450 kişi ile beşinci, Samsunspor 123 bin 437 kişi ile altıncı, Konyaspor 89 bin 490 kişi ile yedinci, Göztepe 85 bin 743 ile sekizinci ve Kocaelispor 76 bin 152 kişi ile dokuzunda sırada yer alıyor.

Ortalama 41 bin 144 seyirci ortalaması ile ligde birinci sırada olan Bursaspor, ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı.

Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor, 3. Lig'de yer almasına rağmen şehrinden muazzam bir destek almaya devam ediyor. Ligdeki ilk 6 müsabakada toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım olan Bursaspor bu sezon ortalama 41 bin 144 seyirciye ulaşmıştı.

Türk futbol tarihine geçecek inanılmaz rekor

Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol tarihine geçecek inanılmaz rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Baluga:
    BURSASPOR :Uzun zamandır yoktum birileri demiş öldü şimdi yazsınlar Kral geri döndü !!! 6 8 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir:
    Amed spora yapılan ırkçılıktan dolayı rekor kırmıştır 5 6 Yanıtla
  • Muharrem Tulumce:
    Yürübe Galatasaray’ım kim tutar seni bileğini kimse kıramaz 9 2 Yanıtla
  • Ahmet Dönmez:
    inşallah en kısa zamanda süper lige dönersiniz. renkli takım, renkli taraftar. 4 7 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Bursaspor Asla haketmediği bir konumdadır, tıpkı Kocaelispor gibi. İnşallah en kısa sürede Süper lig de görürüz 4 6 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    Allah yüzünüzü hiç bir zaman güldürmesin 1 1 Yanıtla
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