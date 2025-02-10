Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor

Spor

2 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

Büyük umutlarla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu koltuğa oturduktan sonra yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Futbolda rekabetten çok skandallarının konuşulduğu bir dönemde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olaylar karşısında tepkisiz kalması dikkat çekti.

YÜZ BİNLERCE TWEET ATILDI

Türk futbolunda uzun süredir devam eden tartışmalı hakem kararları dün akşam Galatasaray - Adana Demirspor maçının 30. dakikasında konuk takımın hakemin penaltı kararına tepki göstererek sahadan çekilmesiyle süreç farklı bir boyuta taşındı. Kısa sürede Türkiye gündeminin en çok konuşulan meselesi olan sahadan çekilme olayıyla ilgili kısa sürede yüz binlerce tweet atıldı. Hal böyleyken gözlerin çevrildiği TFF'den tek cümlelik bir açıklama dahil yapılmadı.

SANCAK: BU OPERASYON ONA KARŞI YAPILDI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımı sahadan çekmeden önce TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu aradığını ve ona bilgi verdiğinibelirterek "Sahadan çekilme talimatını vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım ve 'Takımı çekiyorum, bilginiz olsun' dedim. Telefonu kapattım. Çünkü bu operasyon, ona ve MHK başkanına karşı yapıldı" dedi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayan Murat Sancak, "Takımı sahadan çekiyorum haberin olsun. Bu nasıl penaltı?" dedi.

"BAŞKAN ŞİKAYETİNDE HAKLISIN"

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, "Başkan sen şikayetinde haklısın. Pozisyon penaltı değil, aldatma var. VAR'dan dönmesini bekliyordum" diyerek Murat Sancak'ı yatıştırmaya çalıştı.

TELEFONLARI AÇMADI

VAR müdahalesi gelmemesinin ardından Murat Sancak, "kararım kesin" diyerek Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan gelen telefonları açmadı.