Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor - Son Dakika
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Spor

Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor

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Dün akşam Galatasaray maçında Adana Demirspor'un maçtan çekilmesiyle Türk futbolunun kara gecelerinden biri yaşandı. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sessizliğini koruması dikkat çekti.

10.02.2025 10:39
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Büyük umutlarla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu koltuğa oturduktan sonra yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Futbolda rekabetten çok skandallarının konuşulduğu bir dönemde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olaylar karşısında tepkisiz kalması dikkat çekti.

YÜZ BİNLERCE TWEET ATILDI

Türk futbolunda uzun süredir devam eden tartışmalı hakem kararları dün akşam Galatasaray - Adana Demirspor maçının 30. dakikasında konuk takımın hakemin penaltı kararına tepki göstererek sahadan çekilmesiyle süreç farklı bir boyuta taşındı. Kısa sürede Türkiye gündeminin en çok konuşulan meselesi olan sahadan çekilme olayıyla ilgili kısa sürede yüz binlerce tweet atıldı. Hal böyleyken gözlerin çevrildiği TFF'den tek cümlelik bir açıklama dahil yapılmadı.

SANCAK: BU OPERASYON ONA KARŞI YAPILDI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımı sahadan çekmeden önce TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu aradığını ve ona bilgi verdiğinibelirterek "Sahadan çekilme talimatını vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım ve 'Takımı çekiyorum, bilginiz olsun' dedim. Telefonu kapattım. Çünkü bu operasyon, ona ve MHK başkanına karşı yapıldı" dedi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayan Murat Sancak, "Takımı sahadan çekiyorum haberin olsun. Bu nasıl penaltı?" dedi.

"BAŞKAN ŞİKAYETİNDE HAKLISIN"

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, "Başkan sen şikayetinde haklısın. Pozisyon penaltı değil, aldatma var. VAR'dan dönmesini bekliyordum" diyerek Murat Sancak'ı yatıştırmaya çalıştı.

TELEFONLARI AÇMADI

VAR müdahalesi gelmemesinin ardından Murat Sancak, "kararım kesin" diyerek Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan gelen telefonları açmadı.

Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolu skandallarla çalkalanırken İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Çak:
    Daha çok sessizliğe bürüneceği günler yakındır ithal var hakem olayı bitirdi onu Türkiyede şerefli hakemlerimiz varken acun ve ali koç,un oyununa geldi şimdide işin içinden çıkamıyor 40 30 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ee oyunları bozuldu ne olacak ondan sesleri çıkmıyor galatasaray haksız maç kazanııyor diye algı yapacaklardı ama yapının kursağında kaldı emellerine ulaşamadılar şimdi hükmen verin maçı bakalım galatasaraya bu yapının kim olduğu ortaya dün akşam çıkmıştır tff mhk etkisi altına alan KOÇ ALİ KOÇ acun ılıcalı bu yapının ta kendisi olduğu ibrahim hacı osmanoğlununda yapıya hizmet eden bir uşak olduğu açık ve net olarak ortaya çıkmıştır ALLAH öyle büyük bir ALLAHki onların hesabı varsa benimde hesabım var demiş ve oluşturmaya çalıştıkları galatasaray haksız penaltılarla maç kazanıyor algısını oluşturacaklarken adana başkanı bu oyunu bozarak takımı sahadan çekmiştir oyunları kursaklarında kalmıştır sırf rize maçında yapının feneri nasıl koruyup kolladığı ortaya çıkmış ama bunu örfpas etmek için bu oyunu tertip etmişler ama ellerine yüzlerine bulaştımışlardır,daha dün zübbe yalı o çocuğu dediğiniz kişilerle el ele kol kola gitmenin bedeli bu 49 18 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bu sezon ve geçen sezon en üst iki lig iptal olmalı. Ligde kalite yok büyük takım sayısı artmalı toplam takım sayısı 26ya çıkmalı. 11 23 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    şerefimize laf ettirtmeyiz diyenler nerede bir kere de delikanlı olun istifa edin 24 1 Yanıtla
  • ali haydar postacı:
    Tayyip amcası sus demlştir 15 4 Yanıtla
  • Apple User:
    bu yapılanma memleketi yedi bitirdi millet hale uyanamadı 15 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    TÜRK FUTBOLU SÎYASAL ÎSLAMIN GÜDÜMÚNDEN KURTULMALI 4 3 Yanıtla
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