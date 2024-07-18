Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu? - Son Dakika
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Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?

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Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçiyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni patronu olmak için seçimde kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

18.07.2024 11:10  Güncelleme: 11:33
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TFF'de büyük gün geldi çattı. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu kongrede yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor.

İMZA SAYILARI ÇOK YAKIN

İbra oylaması için kritik öneme sahip Divan Başkanlığı için Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun adayları belirlendi ve yoğun bir çalışma yürütüldü. Büyükekşi'nin adayı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun adayı ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak. HaberTürk'ün haberine göre; Her iki Divan Başkan Adayı için de imzalar toplandı. Akşamki son duruma göre imza sayıları birbirine yakındı.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ OTELDE KALMADI

Galatasaray ve Beşiktaş kulüp delegasyonları dışındaki tüm kulüplerin heyetleri, kongrenin gerçekleştirileceği otele geldi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve delegasyonu, Ankara'ya gelmesine rağmen otele kongre günü katılım göstermeyi tercih etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı heyet ise bugün doğrudan kongreye katıldı.

Galatasaray'ın mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceği; Beşiktaş'ın ise büyük ihtimalle iki adaya da oy vermeyeceği kulislere yansıdı. Kongre öncesinde dikkat çeken diğer bir nokta ise Büyükekşi'nin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile uzun süre görüşmesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterilen ilgi oldu. Delegelerin önemli bölümü Ali Koç ile fotoğraf çektirdi.

YUSUF GÜNAY LİSTEDE YOK

Mehmet Büyükekşi akşam saatlerinde kongrenin yapılacağı otele elinde kırmızı bir dosya ile giriş yaptı. Büyükekşi'nin suratının asık olduğu görüldü.

Diğer yandan Büyükekşi'nin mevcut yönetiminde yer alan dört ismin yeni dönemde görev almayacağı da; bu isimler arasında Yusuf Günay'ın da bulunduğu kulislerde konuşuldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ-HACIOSMANOĞLU TOPLANTISI

Kulüpler Birliği Toplantısı da yine otelde gerçekleştirildi. Başkan adayı Hacıosmanoğlu toplantıya katılarak projelerini anlattı.

Süper Lig kulüpleri, mevcut başkan Büyükekşi'den duyulan şikayetlerini dile getirdi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçime dair duyduğu inanç, toplantıdan sonra arttı.

321 DELEGE OY KULLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: Benim tercihim fikret orman yada aziz Yıldırımdan yanaydı ama maalesef ikiside aday olmadı 8 8 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan: Al birini vur ötekine 7 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: al birini vur otekine yazıklar olsun 0 0 Yanıtla

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