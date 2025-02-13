Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı

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Bu transferler için kasadan bir kuruş çıkmayacak! İşte nedeni

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekip, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK

Daha önce bu turnuvaya katılan Altınordu, Beşiktaş, Bursaspor ve Galatasaray bunu hiç başaramamıştı. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Yiğit Kemal Turan, 61. dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Mücadele sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Trabzonspor'un tarihi başarısı futbolseverlerden tam not aldı.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Son 16 turu maçları, 14 Şubat'ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.