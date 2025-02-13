Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı - Son Dakika
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Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı

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Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi ve Türk futbol tarihinde bu başarıyı elde eden ilk takım oldu. Daha önce bu turnuvaya katılan Altınordu, Beşiktaş, Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlar bu başarıyı elde edememişti.

13.02.2025 14:14  Güncelleme: 14:40
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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekip, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK

Daha önce bu turnuvaya katılan Altınordu, Beşiktaş, Bursaspor ve Galatasaray bunu hiç başaramamıştı. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Yiğit Kemal Turan, 61. dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Mücadele sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Trabzonspor'un tarihi başarısı futbolseverlerden tam not aldı.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Son 16 turu maçları, 14 Şubat'ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.

Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı

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Son Dakika Spor Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nuri Varol:
    tebrikler TS . 13 5 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    fırtına koptu gelıyor 12 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    niye sansürlü dyak yiyip kaçışıyorlar mı noluyo anlaşılmıyo 3 1 Yanıtla
  • RÜSTEM PEHLİVAN:
    Helal size gençler, sizinle gurur duyuyoruz???????? 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    ERGENLER 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hamsiler cumarteside Show yapacak İstanbul'da 0 0 Yanıtla
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