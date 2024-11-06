Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki maçlarındaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için İbrahim Hatioğlu ile anlaştıklarını duyurdu.

TARTIŞMALI POZİSYONLARI YABANCI HAKEMLER DEĞERLENDİRECEK

Acun Ilıcalı, kendi X hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME MİLLİ ARADA YAPILACAK

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

HATİPOĞLU: ŞAŞKINLIKLA OKUDUM, GÖRÜŞME VAR AMA ORTADA BİR KARAR YOK

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise Ilıcalı'nın bu açıklamasına tepki gösterdi. Hatipoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."