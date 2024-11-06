Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı - Son Dakika
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Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile bu sezon iki takımın oynadığı maçlardaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için anlaştıklarını açıkladı. Hatipoğlu ise Ilıcalı'nın bu açıklamasını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek tepki gösterdi.

06.11.2024 21:45
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki maçlarındaki pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi için İbrahim Hatioğlu ile anlaştıklarını duyurdu.

TARTIŞMALI POZİSYONLARI YABANCI HAKEMLER DEĞERLENDİRECEK

Acun Ilıcalı, kendi X hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME MİLLİ ARADA YAPILACAK

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

HATİPOĞLU: ŞAŞKINLIKLA OKUDUM, GÖRÜŞME VAR AMA ORTADA BİR KARAR YOK

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise Ilıcalı'nın bu açıklamasına tepki gösterdi. Hatipoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."

Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Şahan Çakır:
    ne fayda sağlayacak onu anlayamadım yapılan hatalı kararlar düzeltilip puan ekleme veya puan silmemi olacak 136 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ne malca bir anlasma yabancı hakemler youmlayinca ne olcak anlamadım...haksız maçlar tekrardanmi oynanacak...neyin ispati 94 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yabancı Hakemlerin yorumlarından sonra Acun bu kez Uzaylı hakem aramaya gider..İkna olması mümkün değil.. Çünkü onun sözünün üstüne söz söylemek ya da aksini iddia etmek ona hadsizlik olur..O öyle görmüş burayı Survivor sanıyor...Aksini söyleyen herkesi oyundan atmak istiyor ama olmuyor olamıyor..Kudurdu iyice... 82 1 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Boş işler bunlar…avrupada başarı varmı onları görelim 82 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Fener küme düşer :)) 75 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu Türk futbolunun içler acısı halini ortaya koyuyor adamlar haklı Beşiktaşta bu anlaşmaya dahil olsun hatta trabzonspor ve diğerleri 67 11 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Olum zaten geçen sezon hakemler bu iki kulübe ömrü hayatlarında görmeyecekleri kadar puan verdi. Şaka gibiler 8 44 Yanıtla
  • Mustafa Subasi:
    Ya ben bunları anlamıyorum Galatasaray yada Fenerbahçe lehine çıksa ne olacak çocukça benim babam senin babanı döver gibi yada ben demiştim yada büyük egoları tatmin olacak büyüyün artık idareciler elinize ne geçecek bırakın artık bu şekildeki sidik yarışlarını 31 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İşte Bu Beşiktaş'ı Saymayın büyük Takım Değil Galatasaray Fenerbahçe Güzide Takım 16 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem seni eğiticem merak etme senin eğitmenin benim bundan sonra 4 13 Yanıtla
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