Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor - Son Dakika
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Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor

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Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler, hakem tartışmalarını sona erdirmek amacıyla Bağımsız Hakem Kurulu oluşturma konusunda anlaşmaya vardı. Alman modelinden esinlenen proje, gelecek sezon hayata geçirilecek ve kulüplerin hakem atamalarında söz sahibi olmasını sağlayacak. Bağımsız Hakem Kurulu, klasman hakemlerinin belirlenmesi ve yabancı orta hakem ile VAR hakemlerinin atanması gibi yetkilere sahip olacak.

24.04.2024 09:32  Güncelleme: 09:39
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Hakem tartışmalarının giderek arttığı Türk futbolunda devrim niteliğinde bir karar alınıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler, Bağımsız Hakem Kurulu oluşturma konusunda el sıkıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Alman modelinden esinlenen proje kulüplerin tamamından onay alırken, Bağımsız Hakem Kurulu'nun gelecek sezon hayata geçirilmesi planlanıyor. Hakem atamalarındaki tartışmalara nokta koyacak devrim niteliğindeki kararın gelecek sezon hayata geçmesi planlanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, TFF ile kulüpler Bağımsız Hakem Kurulu oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.

BÜTÜN KULÜPLER ONAYLADI

Söz konusu proje, profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin tamamından onay aldı. Alman modelinden esinlenen Bağımsız Hakem Kurulu projesinin gelecek sezondan itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor.

BAĞIMSIZ HAKEM KURULU NEDİR?

TFF ve profesyonel kulüpler birer şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3'ünü TFF, 2'sini kulüpler belirleyecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, Bağımsız Hakem Kurulu atayacak. Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak Bağımsız Hakem Kurulu, klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak. Bağımsız Hakem Kurulu, gerektiği takdirde yabancı orta hakem ve VAR hakemlerinin atanmasında TFF ve kulüplerden bağımsız karar alabilecek. Modelin bu haliyle Alman modeli ile aynı olduğu, İngiltere modeliyle ise benzerlikler gösterdiği belirtiliyor. TFF Yöneticisi Mustafa Eröğüt önderliğindeki federasyon profesyonelleri, bugün kulüp temsilcileri ile bir araya gelerek yeni sistemin sunumunu gerçekleştirecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor - Son Dakika

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