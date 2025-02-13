Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF\'den Konyaspor\'a tarihi ceza

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının PFDK kararlarını açıkladı. Federasyon, Konyaspor'a tarihi bir ceza verdi. Kayserispor'a deplasmanda 3-2 yenilen yeşil-beyazlılar, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen 3. golleri için yoğun tepki göstermişti.

1 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA ALDILAR

TFF, Konyaspor'a "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 1 milyon lira ceza kesti. Kulübün yanı sıra Başkan Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti, kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin'e 1 maç ceza ve 58 bin 500 lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin lira para cezası ve tribün cezaları verdi.

TFF'NIN AÇIKLAMASI

PFDK'dan Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili alınan kararlar şöyle;

1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 08.02.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 08.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü Başkanı ÖMER KORKMAZ'ın, 08.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN BİLGİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü sporcusu EMMANUEL BOATENG'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,"

"'VAR DEVRE DIŞI KALDI' DEDİLER, BİZE OPERASYON ÇEKTİLER"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından iptal olan golle ilgili "Bizler kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kayserispor'un zaman zaman iyi oynadığı, zaman zaman bizim iyi oynadığımız bir oyun enteresan bir şekilde, son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü, statta herkesin, bizim taraftarımızın sevindiği, herkesin Kayserispor yedek kulübesi de dahil 'nasıl yedik diye üzüldüğü', bir kişinin itiraz etmediği bir golü ne yaptılar ne ettiler, 'VAR sistemi devre dışı kaldı' dediler. Sonrasında komik bir çizgi çektiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun bedeninin ne kadar arkada olduğu belli, parmak ucu, santim kıl, mikroskopla baksanız ayarlayamayacağız bir görüntü. 'Manuel bakılıyor' dendi. Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu, açık ve net söyleyeyim, bugün operasyon çekerek golümüzü çok net iptal ettiler. Konya halkının, Konya taraftarının mutluluğunu elinden aldılar. Oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar" diye konuşmuştu.

İPTAL EDİLEN GOL MECLİSE TAŞINMIŞTI

Öte yandan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, pozisyonu meclise taşıdı. Hakem kararlarını eleştirerek TFF ve MHK'yi istifaya davet eden Bektaş, mecliste yaptığı konuşmada, "Konyaspor'un hakem hatalarıyla yaşadığı haksızlıklar, her geçen hafta daha da artıyor. 2 farklı maçta verilmeyen 2 penaltı yetmezmiş gibi, son maçta da şaibeli bir ofsayt kararıyla Konyaspor'un golü iptal edilmiştir. Yarı otomatik VAR sisteminin çökmesi, yanlış çizilen ofsayt çizgisiyle Konyaspor'un nizami golünün iptal edilmesi, futbol tarihine bir skandal olarak geçecektir. Bu hadiseler, Türkiye'deki adaletsizliğin futbol sahalarına da sıçradığının açık bir göstergesidir. Bu adaletsizlikler karşısında hiçbir adım atmayan Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet ediyorum. Son olarak Konyalı hemşerilerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Önümüzdeki Pazar günü Anadolu Kartalımızın oynayacağı Samsunspor maçında tribünleri dolduralım. 42 bin kişi tek yürek olalım." ifadelerini kullanmıştı.