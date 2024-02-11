Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Türk futbolunda neler oluyor? Galatasaray\'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.

11.02.2024 22:29  Güncelleme: 22:34
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Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray cephesinden ise maç sonu olay bir paylaşım geldi.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem yönetimini sert eleştiren sarı-kırmızılılar paylaşımına, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" notunu düştü. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

Türk futbolunda kazan kaynıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (4)

  • Necati Kaya: Şampiyon Cimbombom. 106 82 Yanıtla
  • Umut Ürgün: En büyük Cimbom başka büyük yok 95 62 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Aleynaspor kalecisi maç başladı yerde maç bitti yerde utanırlarda aynı oyunu cincon spora karşıda oynarlar 65 67 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Kim hak ediyor ise o kazansın ama boş rüzgar yapan bir konuşma olmuş 63 49

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