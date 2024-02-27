Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'e Yanıt Verdi

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum.