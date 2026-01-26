Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Sebat Gençlik Spor, Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ettiği maçta yaşanan tartışmalı gol pozisyonuyla gündeme geldi.
Sebat Gençlik Spor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligde 18 maç sonunda 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan Sebat Gençlik, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Fatsa Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Topun başına geçen Fatsalı oyuncu vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem gol kararı vermedi.
Gol sevinci yaşayan Fatsalı futbolcular, kararın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Hakemin golü iptal etmesi üzerine Fatsa Belediyesporlu oyuncular uzun süre itirazda bulundu. Oyun, hakemle yapılan görüşmelerin ardından devam etti.
Maçtaki bu tartışmalı pozisyon, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntüler futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.
