Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna beklenmedik yanıt - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna beklenmedik yanıt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle Buluşma" programında "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor" şeklinde yanıt verdi.

09.12.2024 07:48  Güncelleme: 07:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

"HER YERDE VAR"

Bir katılımcı Başkan Erdoğan'a "Futbol kulüplerimiz arasında yoğun bir tartışma var. Sizce bu tartışma Türk futbolunu nasıl etkiliyor? Ayrıca sizin takip ettiğinizi bildiğim için sizden cevabını almak istediğim bir soru var. Sizce Türk futbolunda siyaset var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu soruya, "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor. Pazartesi günü Rizespor, Gaziantep ile oynayacak, burada. Şimdi ne diyeceğim ben? Şimdi siyasetin en popülaritesi 'iyi oynayan kazansın' derler. Burada da, iyi oynayan kazansın. Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna beklenmedik yanıt

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Şahinbey, Siyaset, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk futbolunda siyaset var mı?' sorusuna beklenmedik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    süper ligin son 4 sezonu incelenmelidir Türk futbolu karanlığa gömülmüştür 11 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    AKP soktu siyaseti her spor dalında her federasyon başkanı fetocu ve akp li 10 4 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    sayende siyasetin girmediği yer kalmadı, 6 yaşındaki çocuk bile siyaset konuşuyor, geçim sıkıntısı konuşuyor bi git artık ülkeyi rahat bırak yaşlı bunak 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OZELLIKLE 1990-1992 ARASI 8TAŞ IN 3 YIL ÜST ÜSTE SAMPIYON OLDUĞU YILLAR INCELENMI İHSAN KALKAVAN IN 8TAS ASBASKANI OLDUGU YILLAR. 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talatın çocukluğunu incelesek neler çıkacak neler sabah pantolon akşamları tayt giyip makyaj yapan sarı kırmızılı talat yelbuz hahahaha :))))) 1 0 Yanıtla
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