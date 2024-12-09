Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna beklenmedik yanıt

Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

"HER YERDE VAR"

Bir katılımcı Başkan Erdoğan'a "Futbol kulüplerimiz arasında yoğun bir tartışma var. Sizce bu tartışma Türk futbolunu nasıl etkiliyor? Ayrıca sizin takip ettiğinizi bildiğim için sizden cevabını almak istediğim bir soru var. Sizce Türk futbolunda siyaset var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu soruya, "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor. Pazartesi günü Rizespor, Gaziantep ile oynayacak, burada. Şimdi ne diyeceğim ben? Şimdi siyasetin en popülaritesi 'iyi oynayan kazansın' derler. Burada da, iyi oynayan kazansın. Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.