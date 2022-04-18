Türk futbolunda tarihi karar yolda! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifalarının ardından Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası büyük ses getirdi.

"2 SENE FUTBOLU YASAKLAYALIM"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı öne sürüldü. İddialar sonra yorumda bulunan Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi yani." dedi. Süper Lig'de küme düşme potasındaki takımların TFF'den alt lige düşmenin kaldırılması yönünde hafta içi talepte bulunması beklenirken, TFF'nin bu talebe sıcak bakacağı belirtiliyor.