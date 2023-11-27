Futbol dünyası darmadağın! Eski futbolcular milyonlarca dolar karşılığında A4 kağıtları aldılar

Futbol dünyası ve iş insanlarının yaklaşık 44 milyon dolar dolandırıldığı vurgundaki her yeni detay davayı daha da garipleştiriyor. Son olarak eski futbolcuların fona para yatırmaları sonrası karşılığında dekont yerine Seçil Erzan'ın imzası olan antetsiz ve tarihsiz kağıt parçaları aldığı ortaya çıktı.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberinde ilgili kısım şöyle:

"DENİZBANK, FUTBOLCULARIN TEFECİLİK SUÇU İŞLEDİĞİNİ SAVUNUYOR"

" Denizbank'ın avukatları ise dolara aylık yüzde 35-40 gibi faiz oranına kimsenin inanmayacağını öne sürüyor ve çantalar dolusu para teslim eden futbolcuların aslında tefecilik suçu işlediğini savunuyor. Elbette futbolcuların, milyonlarca doları banka hesaplarından havale etmeyip çantalarla elden teslim etmesi çok garip. Ama parayı teslim ettiklerine dair aldıkları kağıt parçaları daha da garip.

"DELİL OLARAK A4 KAĞIDI"

Mesela; Galatasaraylı, milli futbolcu Selçuk İnan, ifadesinde Fatih Terim'in adına ve Denizbank CEO'su ve Genel Müdür Yardımcısı'nın bu fonu yönettiğine inanarak bu yatırıma karar verdiğini söylüyor. Çanta dolu paraları, Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasında Seçil Erzan'a verdiğini anlatıyor. Suç duyurusuna dekont sunmuyor ama delil olarak A4 kağıt veriyor.

"KAĞITTA NE TARİH NE ANTET VAR"

Selçuk İnan'ın avukatı suç duyurusunda, Seçil Erzan'ın imzaladığı 4 kağıt sunmuş. Bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği var. Bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor. A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtilmiş. Yani Seçil Erzan, Selçuk İnan'ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vaat etmiş. Suç duyurusunda Selçuk İnan'ın, toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı.

Selçuk İnan'ın 5 milyon 475 bin doları teslim edip aldığı A4 kağıdı

"EL YAZISI OLAN KAĞIT PARÇASINI VERDİLER"

Futbolcu Emre Çolak'ın avukatının suç duyurusuna eklediği kağıtlar daha vahim. Eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, yurt dışına transfer olmuştu. Aralık 2022'de Seçil Erzan arayarak eski takım arkadaşlarının girdiği fonu anlattı ve büyük faiz oranları teklif etti. Emre Çolak, kardeşi Emrah Çolak'ın hesabına 3 milyon 210 bin dolar gönderdi. Emrah Çolak bu parayı çekip Seçil Erzan'ı aradı. Seçil Erzan "Ben müsait değilim parayı Ali'ye ver" dedi. Emrah Çolak, Seçil Erzan'ın Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasında 3 milyon 250 bin doları Ali'ye teslim ettiğini söyledi. Karşılığında hiçbir belge almadı. Daha sonra Seçil Erzan, Emrah Çolak'a el yazısı olan bir kağıt parçası verdi. Bankacılık kodları olan kağıtta "3 milyon 210 bin dolar. 26 Şubat 2023. 1 milyon 28 bin dolar. 4 milyon 238 bin dolar nominal" yazılmıştı. Yani Emre Çolak'ın 3 milyon 210 bin dolarına bir ayda 1 milyon 28 bin dolar faiz alacağı vaat edilmişti.

Emre Çolak'ın avukatının suç duyurusuna eklediği kağıt

"EŞANTİYON DEFTERE İMZA"

Çorlu'da kuyumculuk yapan Bülent Çeviker'in alacağı ile ilgili Seçil Erzan'dan aldığı yazı da ibretlik. Bu kez 'Castrol' eşantiyonu çizgili deftere Seçil Erzan yazmış ve imzalamış. Kaşe de yok. 31 Mart 2023 tarihi yazılmış ve 3 milyon doların 3 Nisan 2023 tarihinde hesaba havale edileceği belirtilmiş."