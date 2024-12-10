Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda en çok merak edilen ve milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Sivassporlu Manaj ile Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyon da yer aldı.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakem Alper Çetin arasında geçen konuşma şu şekilde;

Hakem Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır, karar senin.