Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz pozisyonunda da hakemlerin neler konuştuğu ortaya çıktı.

10.12.2024 20:00  Güncelleme: 20:40
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Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda en çok merak edilen ve milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Sivassporlu Manaj ile Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyon da yer aldı.

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

İŞTE MERAKLA BEKLENEN VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası maçın hakemi Turgut Doman ve VAR hakem Alper Çetin arasında geçen konuşma şu şekilde;

Hakem Turgut Doman: Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır, karar senin.

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

ENİS DESTAN'IN PENALTI POZİSYONU

Öte yandan haftanın en çok konuşulan diğer bir olayı da Trabzonspor- Kasımpaşa maçındaki Enis Destan'ın penaltı pozisyonu olmuştu. Söz konusu pozisyonun VAR kayıtları ise şu şekilde;

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.

Enis Destan'ın tartışılan penaltı pozisyonu;

Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Aydın şimşek:
    Hakem olacak şahıs olay nerden başlayıp nerde bitiyor. Tendondan başlayıp bilekte bitiyor. Kuvveti sağ ayağına veriyor çünkü sol ayağı yukarda. Direk sakatlamaya yönelik anlamayan,kendini hakem sanan şahıs. 96 1 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Kramponuna bastığını görüyorum, bileği tam kırılmamış, kaval kemiği kırılsaydı verirdim, fakat buna kırmızı veremem alpercim 41 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Kesmişler kırpmışlar montajlamışlar... Gerçekten pes! GS maçında kısa VAR kaydı imkansız ve cümlelerle kesik. Ayrıca Metehan kırmızı yediği yerde, Manaj elle oynadı mı oynamadı mı bunu da konuşmamışlar videoda. Emin olamıyorum kesin kanıt yok dese yine eyvallah, hiç konuşmalaları skandaldır! 30 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Hiç yayınlamasalarmış! Dakikalarca bekledik bu kadar m konuşmuşlar? Eeee naptı bu adam dakikalarca VAR ekranında? 30 1 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    Yerin dibine batsın sizin kayıtlarınız. Veledin bile izleyip oha mk diyeceği bir pozisyonu es geçtiniz futbolun katillerisiniz. Az buçuk onurunuz şerefiniz varsa bırakın hakemliği Türk Futbolunun önünü açın. 28 1 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    bunu bile traşlayıp vermişlet kayıt "başka bir açı varmı? diye başlıyor. başı nerde bu konuşmanın???????? 22 0 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    buhakem hemen. gitsin 15 1 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    bakmakla görmek arasındaki fark... 16 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Konuşmalarından samimiyetsiz yaklaşımlarını belli etmişler. Karar senin vs. sırf kayıtta bulunsun diye gördüğünü inkar ederek kranpon diyor. 12 1 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    20 Aralık Eyüp spor-fb maçında olacaklar bunların yanında fasa-fiso kalacak 11 0 Yanıtla
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