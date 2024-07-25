Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi

Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF\'de genel sekreterlik görevine getirdi

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Genel Sekreterlik görevine atadığı Abdullah Ayaz'ın öz yeğeni olduğu iddia edildi. Çıkan haber kamuoyunda tartışmalara neden olurken Ayaz'ın Süper Kupa için yapılan toplantıda baş köşede oturduğu görüntüler servis edildi.

25.07.2024 10:51
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen başkanlık seçiminde koltuğa İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu oturmuştu.

Başkan seçildiği dakika itibarıyla tüm kurulların istifasını isteyen Hacıosmanoğlu'na yönetim kurulundaki Bayram Saral'dan ise kötü haber gelmiş ve tecrübeli isim derin fikir ayrılığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

"AÇIKLAMA YAPILMAMASI İLGİNÇ DEĞİL Mİ?

Yeni isimler de göreve getirilirken Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu, TFF'nin genel sekreterlik görevine ise Abdullah Ayaz atanmıştı.

Ancak atama sürecinde ortaya atılan bir iddia Türk futbolunu derinden sarstı. TFF'nin yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz'ın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun öz yeğeni olduğu öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren gazeteci Tahir Kum "TFF yönetimi diğer atama ve görevlendirmelerle ilgili duyuruları yapmasına karşılık, Genel Sekreterlik görevine getirilen başkanın yeğeni (ablasının oğlu) ile ilgili hiçbir duyuru veya açıklama yapmaması enteresan değil mi !?" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA TOPLANTISINDA BAŞ KÖŞEDE

Ayrıca Abdullah Ayaz, Süper Kupa için gerçekleştirilen organizasyon toplantısında yer aldı ve en baş köşede görüntülendi.

Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz, mühendis ve mimar olarak kariyerine devam etmektedir. Daha önce Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Ayaz, şu anda AK Parti'nin Üsküdar Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, ilköğrenimini Üsküdar Selimiye İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Burhan Felek Lisesi'nde tamamladı. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Ayaz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli olan Ayaz, aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayaz, mesleki, eğitim, spor, sağlık, kültür ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır.

Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi

Bu kuruluşlardan bazıları şunlar:

- Mimarlar Odası

- Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Basketbol Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı

- İ.B.B. Gençlik Meclisi Kurucu Üyeliği ve Şehir Kentlilik Bilinci Komisyonu Başkanlığı

2002 yılından itibaren siyasi çalışmalarda bulunan Abdullah Ayaz, çeşitli görevlerde yer almıştır. Siyasi kariyerindeki bazı görevleri ise şunlardır:

- AK Parti Yeditepe Üniversitesi Başkanlığı

- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni

Süper Kupa, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • Mustafa Akçay: Güvendiği biriyle çalışacak tabii amacınız nedir, işi yavaşlatan hain planlar kuran biriyle mi çalışacaktı. Çok takdir ettim ADAM’sın ADAM… 23 76 Yanıtla
    Beyler Beyi: Sanki babasının şirketimi orası. Bu ülkenin Futbol Federasyon Kurumu. Ne demek güvendiği biriyle çalışacak demek. Bu ülkede tek güveneceği kişi yeğeni mi? 51 6 okan köksoy: Tek güvendiği yeğeniyse, diğer yönetim kurulunuda akrabalarından oluştursun, hatta orta hakem teyzesinin oğlu VAR HAKEMİ olarak halaoğlunu versin. Yiyin efendiler yiyin aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar yiyin 33 2 Zafer Budak: La mıstafa sen ve senin gibiler bu memleketten yok olmadıkça hiç bir şey düzelmez. 7 0
  • Hakan Yıldız: Tipik Karadeniz geleneği :) 67 6 Yanıtla
  • Behzat: dakika bir gol bir. 65 4 Yanıtla
  • yakup suri : şaşırmadık .. beklenilen hareket bunlardan 57 6 Yanıtla
    Mehmet Yavuz: AĞLAMA BEBE 0 1
  • Fatih Deniz: fenerbahçeli olarak bunlara hiç güvenim yok nedense 48 7 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: BEN KOYU FENERBAHÇELİYİM HACIOSMANOĞLUNUN GELMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM. O ADAM HZ ÖMER’İ TANIR BİLİR İÇİM RAHAT. 9 44 Yanıtla
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