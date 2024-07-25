Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF\'de genel sekreterlik görevine getirdi

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen başkanlık seçiminde koltuğa İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu oturmuştu.

Başkan seçildiği dakika itibarıyla tüm kurulların istifasını isteyen Hacıosmanoğlu'na yönetim kurulundaki Bayram Saral'dan ise kötü haber gelmiş ve tecrübeli isim derin fikir ayrılığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

"AÇIKLAMA YAPILMAMASI İLGİNÇ DEĞİL Mİ?

Yeni isimler de göreve getirilirken Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu, TFF'nin genel sekreterlik görevine ise Abdullah Ayaz atanmıştı.

Ancak atama sürecinde ortaya atılan bir iddia Türk futbolunu derinden sarstı. TFF'nin yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz'ın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun öz yeğeni olduğu öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren gazeteci Tahir Kum "TFF yönetimi diğer atama ve görevlendirmelerle ilgili duyuruları yapmasına karşılık, Genel Sekreterlik görevine getirilen başkanın yeğeni (ablasının oğlu) ile ilgili hiçbir duyuru veya açıklama yapmaması enteresan değil mi !?" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA TOPLANTISINDA BAŞ KÖŞEDE

Ayrıca Abdullah Ayaz, Süper Kupa için gerçekleştirilen organizasyon toplantısında yer aldı ve en baş köşede görüntülendi.

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni genel sekreteri Abdullah Ayaz, mühendis ve mimar olarak kariyerine devam etmektedir. Daha önce Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Ayaz, şu anda AK Parti'nin Üsküdar Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, ilköğrenimini Üsküdar Selimiye İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise Burhan Felek Lisesi'nde tamamladı. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Ayaz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli olan Ayaz, aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayaz, mesleki, eğitim, spor, sağlık, kültür ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almıştır.

Bu kuruluşlardan bazıları şunlar:

- Mimarlar Odası

- Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

- Trabzonspor Basketbol Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı

- İ.B.B. Gençlik Meclisi Kurucu Üyeliği ve Şehir Kentlilik Bilinci Komisyonu Başkanlığı

2002 yılından itibaren siyasi çalışmalarda bulunan Abdullah Ayaz, çeşitli görevlerde yer almıştır. Siyasi kariyerindeki bazı görevleri ise şunlardır:

- AK Parti Yeditepe Üniversitesi Başkanlığı

- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği

- Üsküdar Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni