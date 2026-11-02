Türk hentbolunda gözler Avrupa ve dünya şampiyonalarına çevrildi

ÇAĞLANUR TUNCEL - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ile erkek milli takımının ilk kez mücadele edeceği Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda üst tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olan Mesut Çebi, sezona ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Lig yapısında iki yıl önce yaptıkları değişikliklerle rekabeti artırmayı amaçladıklarını anlatan Çebi, "Asıl hedefimiz tabii ki liglerdeki ve kulüplerdeki organizasyonumuzun dışında milli takım başarılarımız." dedi.

Eski milli hentbolcu Çebi, kulüplerin, altyapı yatırımlarının, tesisleşme ve milli takım organizasyonlarının bu hedefin birbirini tamamlayan parçaları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 3-7 Aralık'ta Antalya'da bir etabına ev sahipliği yapacağı 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Çebi, "Türkiye bir spor ülkesi, problem olacağını düşünmüyoruz. Hem Avrupa hem Türk spor kamuoyu tarafından takdir alacağımız bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Ev sahibi ülkelerden birisi olarak çok güzel bir organizasyon yapıp Türk sporunu Avrupa'da daha iyi tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli formanın değerine dikkati çeken Çebi, "A Milli Kadın Hentbol Takımımız ile Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz tabii ki üst tura çıkmak. Uzun vadede hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaller oynamak. Mevcut durumda da hedef maçlar var, önemli olan her maçı iyi oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek milli takımı, Almanya'da bir ilki yaşayacak

Mesut Çebi, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 13-31 Ocak'ta Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na özel davetle ilk kez katılacağını hatırlattı.

Şampiyonada 32 takımın yer alacağını anımsatan Çebi, Münih'te başlayacak grup karşılaşmalarının ardından üst tura yükselmeleri halinde Köln'deki Lanxess Arena'da mücadele edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu Dünya Şampiyonası'na 'Wildcard'la katılıyoruz. Almanya'da 6 farklı şehirde oynanacak. Bizim başlangıç ayağımız Münih olacak, Münih'ten sonra üst tura çıkabilirsek Köln'de Lanxess Arena'ya geçeceğiz. Şu anda Şampiyonlar Ligi maçlarının finallerinin oynandığı, bütün Avrupa hentbolunun zirvesinin olduğu arenaya geçip müsabakalara orada devam edeceğiz. Dünya Hentbol Şampiyonası'nın finali de o salonda oynanacak."

Almanya'daki Türk vatandaşlarının desteğini beklediklerini dile getiren Çebi, "Çocuklar da bizler de heyecanlıyız, 50 yıllık federasyonumuzda birçok ilki gerçekleştirmiştik ve bu da en majör ilklerimizden biri oldu. Almanya'da olması bizim için çok büyük bir şans. Avrupa'da 4 milyona yakın vatandaşımız bulunuyor. Onları milli takımımızla buluşturacağımız için ayrı bir memnuniyet duyuyoruz, vatandaşlarımız bizleri yalnız bırakmayacaktır." dedi.

Çebi, İspanya, Hırvatistan ve Şili ile aynı grupta yer alacak milli takımın hedeflerine ilişkin de "Erkek milli takımımızın göstermiş olduğu son 2 yıllık ivme çok yüksek. Önümüzde İspanya, Hırvatistan ve Şili maçları var, üst tur için bir galibiyet yetiyor. Şili'yi geçersek bir sonraki tura Köln'e gideriz. İlk defa katıldığımız turnuvada hedefimiz uluslararası sıralamamızı yükseltmek ve takımımızı üst torbaya taşımak." şeklinde konuştu.

"İspanyol ekolüne geçtik"

Türk hentboluna yeni yıldızlar kazandırmak istediklerini vurgulayan Çebi, Beşiktaş'ta forma giyen Slovenya doğumlu Tobias Cvetko'nun 2026'da Türk vatandaşlığına geçerek milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını hatırlattı.

Kalıcı başarının altyapı yatırımları ve yerli sporcuların gelişimiyle mümkün olacağını anlatan Çebi, "Asıl amacımız Melissa Vargaslar, Shane Larkinler yetiştirmek." dedi.

Bu kapsamda Türkiye genelinde yetenek taramalarına başladıklarını aktaran Çebi, iki yıl önce 2010-2011 jenerasyonuyla başlatılan çalışmaların farklı yaş gruplarına yayıldığını, taramaların yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, daha önce Almanya'da bir tarama çalışması gerçekleştirdiklerini, ikinci çalışmayı da yine Almanya'da yapacaklarını, sonraki dönemde İsviçre, Avusturya ve Danimarka'da da benzer faaliyetler planladıklarını söyledi.

İspanyol ekolünü uyguladıklarını belirten Çebi, lisanslı sporcu sayısını her yıl yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini, sporcuların daha nitelikli eğitim alabilmesi için antrenör yetiştirme çalışmalarına da ağırlık verdiklerini, altyapı çalışmalarını yürüten teknik ekipte iki İspanyol antrenörün bulunduğunu bildirdi.

Kadın ve erkek A milli takımlarının başında da İspanyol antrenörlerin görev yaptığını hatırlatan Çebi, "Temel amaç, A takımda oynanan oyun modelini alt yaş kategorilerinde çocuklara öğretebilmek." diye konuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da dahil olması için girişimler

Türk hentboluna Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin de dahil olması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Çebi, "Girişimlerimiz oldu, biz yeni yatırımcı gözüyle bakıyoruz, Türk hentbolunun yeni yatırımcısı olacaklar. Geçtiğimiz iki senede liglerde yapmış olduğumuz regülasyonlar, takım sayılarının düşürülmesi, yabancı sınırlaması dediğimiz organizasyonlar aslında bu kulüplerin işini kolaylaştırmak. Yarın 'Ben yatırım yapacağım' dediği anda bütün ortamı hazır hale getirmek için bunları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük kulüplerin hentbola kazandırılmasının seçim dönemindeki vaatlerinden biri olduğunu anımsatan Çebi, görev süresi sona ermeden bu konuda somut adımlar atacaklarını kaydetti.

Türkiye, spor tesislerinde Avrupa'dan ileride

Türkiye'nin spor tesisleri açısından önemli bir altyapıya sahip olduğunu da belirten Çebi, İstanbul'da Beykoz Spor Ormanı içerisinde açılan yeni tesise merhum antrenör Serdar Seymen'in adının verildiğini hatırlatarak, "Türkiye spor tesisi anlamında çok zengin bir ülke, 81 ilde ciddi yatırımlar yapılmış ve Avrupa'ya kıyasla çok daha ileride." dedi.

Çebi, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde federasyona arazi tahsis edildiğini, Ankara'da da Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü tesis çalışmasının bulunduğunu, bu çalışmanın 2027 yatırım planı kapsamına alındığını söyledi.

Sponsorluk çalışmalarında da önemli mesafe katettiklerini dile getiren Çebi, "İstediğimiz nokta kendi kendini döndürebilen bir federasyon yapısı, iki senede çok büyük sponsorluklar yaptık. Önümüzde de güzel bir sponsorluk süreci var, inşallah Türk hentboluna yine bir sürpriz yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.