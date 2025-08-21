Türk takımları Avrupa\'da sıfır çekti

Geride kalan sezonda Avrupa'ya katılım hakkı elde eden temsilcilerimiz, play-off aşamasında bu hafta oynadıkları maçlarda hüsrana uğradı. Ülkemizi temsil eden dört takımımızın da yüzü gülmedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI

Temsilcilerimiz bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFAAvrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile sahasında karşılaştı ve maç 0-0 berabere bitti. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Sport ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR KAYBETTİ

Ülkemizi temsil eden bir diğer temsilcilerimizden RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Samsunspor ise Panathinaikos'a öne geçtiği maçta 2-1 kaybetti.