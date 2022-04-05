Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecek - Son Dakika

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında yarın Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 15 maçta 6 galibiyeti olan Hamburg Towers ise 7. basamakta bulunuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, Almanya temsilcisi karşısında sıralamasını korumak için sahaya çıkacak. Bu maçı kazanan takım, grubu 6. sırada bitirecek.
Kaynak: AA
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