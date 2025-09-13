Türk yıldızlarımız Avrupa'yı fethetti - Son Dakika
Türk yıldızlarımız Avrupa'yı fethetti

13.09.2025 23:38
Türk yıldızlarımız Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, bugün oynanan karşılaşmalarda takımları adına yıldızlaşarak güne damga vurdu. Arda Güler 1 gol ve 1 asist, Kenan Yıldız 1 gol ve 2 asist, Hakan Çalhanoğlu ise 2 gollük performans sergiledi.

Avrupa futbolunun önemli maçlarında bu hafta Türk yıldızlar damgasını vurdu. İspanya La Liga'da Real Madrid formasıyla Arda Güler, İtalya Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gösterdikleri performanslarla dikkat çekti.

ARDA'DAN HEM GOL HEM ASİST

La Liga'nın 4'üncü haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına çıktı. Maça hızlı başlayan Real Madrid'de Arda Güler 2'nci dakikada topu ağlara gönderdi ancak gol, pozisyonun başında Mbappe'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR'dan döndü. 12'nci dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Los Galacticos, 32'nci dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı.

Buna rağmen oyuna hükmeden Madrid'de Arda Güler 44'üncü dakikada Mbappe ile yaptığı ver-kaç sonrası topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. Sociedad ikinci yarıda Mikel Oyarzabal'ın penaltısıyla skoru 2-1'e getirse de mücadele Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi. 4'te 4 yapan Madrid yoluna kayıpsız devam ederken, sakatlanan Arda Güler 88'inci dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı.

SERİE A'DA TÜRK RÜZGARI

Serie A'nın 3'üncü haftasında Juventus ile Inter'in karşı karşıya geldiği dev derbiye ise Türk futbolcular damga vurdu. Juventus'ta 14'üncü dakikada Kelly takımını öne geçiren golü buldu. 30'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından muhteşem bir şutla skoru 1-1'e getirdi. 38'inci dakikada Kenan Yıldız beraberliği bitiren golünü attı. 65'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu başarılı bir gole imza atarak Inter'i öne geçirdi. Kenan, maçı 2 asistle bitirdi ve maç Juventus'un 4-3'lük galibiyeti ile sona erdi.

DİKKATLER ÜZERLERİNDE

Türk futbolcular, hem İspanya'da hem İtalya'da ortaya koydukları performanslarla Avrupa'da dikkatleri üzerine çektiler.

23:30
