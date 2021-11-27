Turkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe yarışmaları Bandırma'da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında 81 ildeki sporcuların 8 bölge merkezinde yarışacağı 14, 16 ve 18 yaş altı Turkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe yarışmaları Bandırma'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında 81 ildeki sporcuların 8 bölge merkezinde yarışacağı 14, 16 ve 18 yaş altı Turkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 1. Kademe yarışmaları Bandırma'da yapıldı. Bandırma General Balcı Çamlığı'nda düzenlenen koşular sonunda 14 yaş altı bayanlarda ve erkeklerde Balıkesir İl Karması, 16 yaş altı bayanlarda Afyonkarahisar İl Karması, erkeklerde Manisa Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 18 yaş altı bayanlarda Manisa Yunus Emre Belediye Spor Kulübü, erkekler de Aydı Efeler Spor Kulübü birinci olarak kürsüye çıktı. Kros yarışlarının, 30 Aralık'ta Adana'da tamamlanacağı bildirildi.

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