Turkcell Süper Kupa, 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Süper Kupa finali bu sezon Katar'da oynanacak. 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı FT Antalyaspor ile bu kez Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın Başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. - İSTANBUL