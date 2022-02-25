Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

25.02.2022 16:50
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Balkan Şampiyonası öncesinde atletler için son büyük organizasyon niteliği taşıyor.

Üç gün sürecek yarışlarda 28 branşta madalya dağıtılacak.

Şampiyonada ayrıca İran, Lübnan, Bosna Hersek, Irak, Senegal, Kuveyt, Nijerya, Umman, Suriye ve Tunus'tan gelen 51 atlet de tasnif dışı yarışarak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeye çalışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

YORUMLAR
500
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 25-27 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 25-27 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek 'Turkcell Enerjim' kurumların enerji verimliliğini yüzde 30 artırıyor 'Turkcell Enerjim' kurumların enerji verimliliğini yüzde 30 artırıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:58:21. #1.13#
SON DAKİKA: Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement