Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

Spor

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 8 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlar, bu olimpiyatlarda 40 yıl sonra bir ilki yaşadı.

1984'TEN SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYAMIZ YOK

Organizasyonda atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede mücadele eden milli sporcularımız, altın madalya kazanma başarısı gösteremedi. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

8 KEZ POYUMA ÇIKTIK

Sporcularımız Paris'te 8 kez podyuma çıktı ve 3 gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcularımız şu şekilde;

Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca

Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg

Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım

Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg

Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg

Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg

Nafia Kuş Aydın- Bronz - Tekvando - Kadınlar 67 kg

TOPLAM MADALYA SAYIMIZ 112'YE ÇIKTI

İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu olimpiyatlarda aldığı 8 madalya ile Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.

EN ÇOK MADALYAYI 2020 TOKYO'DA KAZANDIK

Türkiye en çok madalyayı, bir önceki olimpiyat olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazanmıştı. Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya almıştı. Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu. 13 madalya ile ülkeler sıralamasında 35. sırada yer almıştık.

EN FAZLA ALTINI 1960 ROMA'DA ALDIK

Yıllara göre Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı madalyalar incelendiğinde, Türkiye'nin en fazla madalya aldığı olimpiyat 2020 Tokyo olsa da en fazla altın madalya aldığı olimpiyat Tokyo olmadı. Türk sporcuları 1960 Roma Yaz Olimpiyatları'nda 7 altın, 1948 Londra Olimpiyatları'nda da 6 altın madalya kazanmışlardı. Bunların yanında Türk sporcular, 2004 Atina ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda 3'er altın madalya kazandılar.