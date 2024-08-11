Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız, olimpiyatları 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı. Böylelikle Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

11.08.2024 15:45  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 8 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlar, bu olimpiyatlarda 40 yıl sonra bir ilki yaşadı.

1984'TEN SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYAMIZ YOK

Organizasyonda atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede mücadele eden milli sporcularımız, altın madalya kazanma başarısı gösteremedi. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

8 KEZ POYUMA ÇIKTIK

Sporcularımız Paris'te 8 kez podyuma çıktı ve 3 gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcularımız şu şekilde;

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
  • Taha Akgül- Bronz - Güreş - Erkekler 125 kg
  • Nafia Kuş Aydın- Bronz - Tekvando - Kadınlar 67 kg
Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

TOPLAM MADALYA SAYIMIZ 112'YE ÇIKTI

İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu olimpiyatlarda aldığı 8 madalya ile Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.

Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

EN ÇOK MADALYAYI 2020 TOKYO'DA KAZANDIK

Türkiye en çok madalyayı, bir önceki olimpiyat olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazanmıştı. Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya almıştı. Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu. 13 madalya ile ülkeler sıralamasında 35. sırada yer almıştık.

Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı

EN FAZLA ALTINI 1960 ROMA'DA ALDIK

Yıllara göre Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı madalyalar incelendiğinde, Türkiye'nin en fazla madalya aldığı olimpiyat 2020 Tokyo olsa da en fazla altın madalya aldığı olimpiyat Tokyo olmadı. Türk sporcuları 1960 Roma Yaz Olimpiyatları'nda 7 altın, 1948 Londra Olimpiyatları'nda da 6 altın madalya kazanmışlardı. Bunların yanında Türk sporcular, 2004 Atina ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda 3'er altın madalya kazandılar.

Los Angeles, Türkiye, Fransa, Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: voleybolu kapatın futbol güreş basket tenis yüzme sporda tüm yatırımları bu branşlara yapın 12 30 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Tesis yaparsınız sporcu yetişmez üniversite yaparsınız ici boş öğrenci yetişir hastane yaparsınız randevu alamayız . Herşeyimiz rezalet 25 6 Yanıtla
  • Çelikk: Şaşırmadım yani ne beklersin ki Türkiye den sporcular tatile gittiler Fransa'ya 17 2 Yanıtla
  • Orçun Kömür: Spor bakanını tebrik etmek lazım 12 2 Yanıtla
  • Ünsal Akbulut: Bizim Başarımız,Söylemlerden ibaret. konuştuk mu Mangalda kül bırakmıyoruz ama iş icraata gelince birçok konuda başarısız bir toplum olduk... milyonlarca avro'yu Türkiye'nin tanıtımı adı altında böyle dağıtıp duruyoruz çok zengin ülke değiliz yani her şeyde biz de varız demekten de biraz geri durmamız lazım. 13 0 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Her şeyimiz bitik yazık 11 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız: yıllardır çalış para ye maaş al sonra Paris e tatile git dön alkış hepinize 8 2 Yanıtla
  • Ahmet OKÇU: 2 yıl önce çocugum yetenekli sporcu seçildi gençlik spor ne arayan var ne soran 7 2 Yanıtla
  • Ahmet OKÇU: 4+4+4 eğitim sistemine geçin ilk okul ögretmenlerini beden eğitimi öğretmeni yapanlar cevap verin norm fazlası 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: damekki akıllar başka yerde hep aynı olur zaten parayı bulan 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement