Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 330 madalyaya ulaştı - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 330 madalyaya ulaştı

31.03.2022 22:43
Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 330 madalyaya ulaştı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4'üncü günü müsabakaları tamamlandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4'üncü günü müsabakaları tamamlandı. Milli sporcular, serbest stil erkekler ve kadınlarda toplam 4 altın, 1 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı. Bu arada 2022 Avrupa Şampiyonası'nda alınan bu madalyalarla, bu organizasyon tarihinde Türkiye 330 madalyaya ulaştı. Türkiye Avrupa Şampiyonası tarihinde bundan önce 99 altın, 87 gümüş ve 135 bronz madalya kazanmıştı.

Milliler, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu ana kadar şu sporcularla kürsüye çıktı:

KADINLAR: 76 kilo Yasemin Adar Yiğit (Altın)50 kilo Evin Demirhan Yavuz (Altın)55 kilo Bediha Gün (Bronz)ERKEKLER SERBEST STİL: 92 kilo Feyzullah Aktürk (Altın)125 kilo Taha Akgül (Altın)61 kilo Süleyman Atlı (Gümüş)65 kilo Recep Aktaş (Bronz)79 kilo Muhammet Akdeniz (Bronz)86 kilo Osman Göçen (Bronz)

Milli sporcular, yarın kadınlarda 1 altın, 3 de bronz madalya için mindere çıkacak. Ay-yıldızlı sporcuların iddialı olduğu bir başka stil olan grekoromende de mücadeleler ise yarın başlıyor.


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Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı.

Macaristan, Türkiye, Altın, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde 330 madalyaya ulaştı - Son Dakika


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