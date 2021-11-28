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Türkiye-Büyük Britanya maçının ardından - Son Dakika

Türkiye-Büyük Britanya maçının ardından

28.11.2021 22:17
Türkiye-Büyük Britanya maçının ardından

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya'yı 84-67 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Büyük Britanya'yı 84-67 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, Belarus karşısında alınan yenilginin ardından Büyük Britanya maçının öneminin arttığına dikkati çekerek, "Hepimizin bir amacı var. Her zaman dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyoruz. Maça biraz heyecanlı başlamış olabiliriz ama sonunda herkesin devreye girmesiyle ve özellikle ikinci yarıdaki iyi oyunumuzla güzel galibiyet aldık." dedi.

Teknik heyeti ve oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Türkoğlu, "Herkes üzerine düşenin en iyisini yaptı, inşallah böyle devam ederiz. Milli takım anlamında hem erkeklerde hem kadınlarda çıkış yakalamamız gerekiyor. İnşallah şubat ayında da güzel galibiyet alıp, istediğimiz yere milli takımı taşırız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların da milli takıma büyük destek verdiğini belirten Türkoğlu, "Hem salonda hem televizyonlarının başında milli takımımıza destek verdiklerini biliyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Uzun bir aradan sonra dolu tribünlere oynamak hem bizleri hem de sporcularımızı mutlu etti. Onların enerjisini milli takım olarak her zaman hissetmişizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların zorlu süreçte iyi niyetle oynamaya çalıştığını vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Öyle bir süreç ile karşı karşıyayız ki sporcu arkadaşlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Fikstürden dolayı zaman zaman 5 gün içinde tam takım antrenman yapamıyoruz. Maalesef Avrupa Ligi ile FIBA arasındaki çekişme Avrupa basketbolunu her geçen gün daha kötü noktaya getiriyor. Bu çekişmenin sonuçlanması gerektiğine inanan insanlarız. Herkes milli takım formasını ayrı tutmuştur ve giymek istemiştir. 5 günlük süreçte hayatlarında ilk defa milli takımda olmuş arkadaşlardan bazen çok şeyler beklediğimiz oluyor. Maalesef bu elimizde olan bir şey değil. Onlar da bunun bilincinde. Herkes iyi niyetle sahaya çıkıp mücadele ediyor."

Sıkışık takvimden dolayı zaman zaman bazı oyuncuları beklemedikleri pozisyonlarda oynatmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Bu süreçte oyunculardan çok şey beklediğimiz olabiliyor. Larkin ve Buğrahan'ın aynı takımda olması zaman zaman güzel asistlere vesile oldu. Metecan da güzel performans gösterdi. Uzunlarımız iyi mücadele etti. Bazıları beş faul aldı ama az süre alandan çok süre alan oyuncuya kadar herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Artık kimsenin bahanesi yok, olmaması gerekir. Buraya geldiklerinde mücadelenin en üst seviyede olması gerektiğinin farkındalar." diyerek sözlerini tamamladı.

Büyük Britanya, Türkiye, oyunlar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Büyük Britanya maçının ardından - Son Dakika Spor


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